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Правительство Швеции впервые возглавила женщина

Магдалена Андерссон официально примет полномочия главы кабинета после встречи с королем Карлом XVI Густавом


Шведский парламент поддержал кандидатуру министра финансов, лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалены Андерссон на пост премьер-министра. Она стала первой женщиной на посту главы кабинета страны, телеканал SVT в среду, 24 ноября.

Согласно шведской системе парламентаризма, кандидату в премьер-министры для утверждения нужно убедить большинство членов парламента не голосовать против своей кандидатуры.

Андерссон была в шаге от поражения, но ее спас один голос. 174 депутата проголосовали против ее кандидатуры. Один депутат отсутствовал на голосовании. Всего в парламенте Швеции – 349 депутатов.

Официально она примет полномочия главы кабинета только после встречи с королем Карлом XVI Густавом в пятницу, 26 ноября.

Социал-демократическая партия избрала Андерссон своей главой в октябре после того, как бывший премьер-министр Стефан Левен подал в отставку с этой должности. 

Левен возглавлял хрупкое правительство меньшинства с 2014 года. 10 ноября он второй раз в нынешнем году объявил о своей оставке с поста премьер-министра.
Источник: korrespondent.net
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