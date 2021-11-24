Напомним, согласно коалиционному соглашению, новым канцлером станет лидер социал-демократов Олаф Шольц.





Коалиция социал-демократов, «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) представит свое соглашение сегодня во второй половине дня.





По данным крупнейшего немецкого издания Bild, также социал-демократы получат должности министра канцелярии, министра внутренних дел и министра строительства.





«Зеленые», по данным СМИ, получат пять министерств, в том числе МИД, Министерство по делам семьи, а также Министерство по вопросам климата и экономики.





Свободная демократическая партия (СвДП) получит Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство образования, Министерство финансов и Министерство транспорта. А глава СвДП Кристиан Линднер заменит Олафа Шольца на посту министра финансов Германии.





На прошедших 26 сентября выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории.





Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, Союз-90/зеленые — 14,8%, правопопулистская Альтернатива для Германии — 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.





«Плохая новость»

Как считает историк Александр Фридман, «плохая новость из Берлина для Путина и Лукашенко» то, что по информации газеты Bild будущим министром климата и экономики Германии станет Роберт Хабек (за ним будет последнее слово по поводу «Северного потока-2»), а внешнеполитическое ведомство страны возглавит Анналена Бербок.





Он отметил, что «лидеры партии «Зеленых» Хабек и Бербок являются радикальными критиками режимов Путина и Лукашенко, а также сторонниками решительный мер» по отношению к властям Беларуси.





«И это наихудший «немецкий сценарий», который могли бы себе представить в Минске и в Москве», — заявил Фридман.