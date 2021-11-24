



На совещании с членами правительства Путин сообщил, что сделал назальную вакцину от коронавируса.





Он уточнил, что после процедуры никаких ощущений у него не было.





Но возникает вопрос - зачем Путину эта вакцина, если буквально несколько дней назад сообщалось, что он ревакцинировался препаратом "Спутник Лайт".





Для пущей надежности, по принципу - вакцины от коронавируса много не бывает? Или он очень не уверен в качестве российских вакцин?



