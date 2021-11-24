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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Путин сделал назальную прививку от коронавируса. Зачем?

Российские СМИ сообщают, что президент РФ Владимир Путин испытал на себе российскую назальную прививку от коронавируса.


На совещании с членами правительства Путин сообщил, что сделал назальную вакцину от коронавируса.

Он уточнил, что после процедуры никаких ощущений у него не было.

Но возникает вопрос - зачем Путину эта вакцина, если буквально несколько дней назад сообщалось, что он ревакцинировался препаратом "Спутник Лайт".

Для пущей надежности, по принципу - вакцины от коронавируса много не бывает? Или он очень не уверен в качестве российских вакцин?
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