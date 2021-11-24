Путин сделал назальную прививку от коронавируса. Зачем?
Российские СМИ сообщают, что президент РФ Владимир Путин испытал на себе российскую назальную прививку от коронавируса.
На совещании с членами правительства Путин сообщил, что сделал назальную вакцину от коронавируса.
Он уточнил, что после процедуры никаких ощущений у него не было.
Но возникает вопрос - зачем Путину эта вакцина, если буквально несколько дней назад сообщалось, что он ревакцинировался препаратом "Спутник Лайт".
Для пущей надежности, по принципу - вакцины от коронавируса много не бывает? Или он очень не уверен в качестве российских вакцин?
15:20 24/11/2021
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