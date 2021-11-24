Пентагон ответил на обвинения Москвы в "репетиции ядерного удара"
Стратегическое командование США заранее сделало публичное объявление о проведении ежегодных учений, предназначенных для интеграции истребителей НАТО в Черноморском регионе
Стратегическое командование США и стран-союзников по НАТО публично объявляло о проведении испытаний по интеграции истребителей НАТО в Черноморском регионе в начале этого месяца, учения были проведены с соблюдением всех международных требований и протоколов.
Официальный представитель Пентагона сообщил об этом Русской службе «Голоса Америки», комментируя заявление, сделанное во вторник министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время переговоров со своим китайским коллегой.
Шойгу пожаловался на то, что американские бомбардировщики в начале ноября отрепетировали потенциальный ядерный удар по России с двух разных направлений.
«Стоит отметить, что о проведении этих миссий было объявлено публично, они были тщательно спланированы Стратегическим командованием США (STRATCOM) и Командованием ВС США в Европе (EUCOM) совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции, с соблюдением всех национальных и международных требований и протоколов», - заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Антон Семельрот в письменном ответе Русской службе «Голоса Америки».
Шойгу выдвинул это обвинение в момент очередного обострения американо-российских отношений из-за Украины, после того как высокопоставленные представители администрации Джо Байдена выразили озабоченность по поводу возможного нападения России на своего южного соседа - предположение, которое Кремль отклонил как ложное.
Москва, в свою очередь, обвинила Соединенные Штаты, НАТО и Украину в «провокационном и безответственном» поведении, указав на поставки американского оружия Украине, использование Украиной турецких беспилотников против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины и военные учения НАТО, проводимые вблизи ее границ.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва отмечает значительный рост активности американских стратегических бомбардировщиков, которые, по его словам, в этом месяце совершили 30 полетов вблизи российских границ. Это, по его словам, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Шойгу пожаловался, в частности, на учения, в ходе которых американские бомбардировщики якобы имитировали нанесение ядерного удара по России, которые, по его словам, прошли в начале ноября.
«Министр обороны России подчеркнул, что в ходе учения сил США Global Thunder, десять американских стратегических бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия против России как с западного, так и с восточного направлений, - говорится в официальном заявлении Минобороны РФ, - Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров».
По словам Шойгу, российские подразделения ПВО «своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов».
Шойгу заявил об этом во время видеоконференции с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ. Он сказал, что полеты американских бомбардировщиков вблизи восточных границ России также представляют угрозу для Китая.
«На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах», - сказал Шойгу.
ВВС США в Европейской зоне 6 ноября выпустило заявление, в котором говорится, что американские сверхзвуковые бомбардировщики В-1В «Лансер», входящие в состав 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, совершили полет над Восточной Европой в ходе миссии по интеграции истребителей НАТО в Черноморском регионе. В учениях также приняли участие истребители ВВС Дании, Польши, Словакии, Венгрии и Турции.
13:23 24/11/2021
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