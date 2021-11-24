Стратегическое командование США и стран-союзников по НАТО публично объявляло о проведении испытаний по интеграции истребителей НАТО в Черноморском регионе в начале этого месяца, учения были проведены с соблюдением всех международных требований и протоколов.





Официальный представитель Пентагона сообщил об этом Русской службе « Голоса Америки », комментируя заявление, сделанное во вторник министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время переговоров со своим китайским коллегой.





Шойгу пожаловался на то, что американские бомбардировщики в начале ноября отрепетировали потенциальный ядерный удар по России с двух разных направлений.





«Стоит отметить, что о проведении этих миссий было объявлено публично, они были тщательно спланированы Стратегическим командованием США (STRATCOM) и Командованием ВС США в Европе (EUCOM) совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции, с соблюдением всех национальных и международных требований и протоколов», - заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Антон Семельрот в письменном ответе Русской службе «Голоса Америки».





Шойгу выдвинул это обвинение в момент очередного обострения американо-российских отношений из-за Украины, после того как высокопоставленные представители администрации Джо Байдена выразили озабоченность по поводу возможного нападения России на своего южного соседа - предположение, которое Кремль отклонил как ложное.





Москва, в свою очередь, обвинила Соединенные Штаты, НАТО и Украину в «провокационном и безответственном» поведении, указав на поставки американского оружия Украине, использование Украиной турецких беспилотников против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины и военные учения НАТО, проводимые вблизи ее границ.





Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва отмечает значительный рост активности американских стратегических бомбардировщиков, которые, по его словам, в этом месяце совершили 30 полетов вблизи российских границ. Это, по его словам, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.





Шойгу пожаловался, в частности, на учения, в ходе которых американские бомбардировщики якобы имитировали нанесение ядерного удара по России, которые, по его словам, прошли в начале ноября.





«Министр обороны России подчеркнул, что в ходе учения сил США Global Thunder, десять американских стратегических бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия против России как с западного, так и с восточного направлений, - говорится в официальном заявлении Минобороны РФ, - Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров».





По словам Шойгу, российские подразделения ПВО «своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов».





Шойгу заявил об этом во время видеоконференции с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ. Он сказал, что полеты американских бомбардировщиков вблизи восточных границ России также представляют угрозу для Китая.





«На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах», - сказал Шойгу.





ВВС США в Европейской зоне 6 ноября выпустило заявление, в котором говорится, что американские сверхзвуковые бомбардировщики В-1В «Лансер», входящие в состав 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, совершили полет над Восточной Европой в ходе миссии по интеграции истребителей НАТО в Черноморском регионе. В учениях также приняли участие истребители ВВС Дании, Польши, Словакии, Венгрии и Турции.