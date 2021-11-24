Bloomberg: Олаф Шольц станет следующим канцлером Германии
После двух месяцев переговоров социал-демократы достигли согласия с "зелеными" и "Свободными демократами". Олаф Шольц будет следующим после Ангелы Меркель канцлером Германии.
Подробности коалиционного договора, дающего большинство в Бундестаге, будут опубликованы 24 ноября в 17 часов по минскому времени (15:00 по Берлину), сообщает bloomberg.com
Шольц занимает жесткую позицию в отношении режима в Минске.
Вместе с тем будущий канцлер встречался со Светланой Тихановской.
Напомним, по итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов.
В состав новой коалиции вместе с СДПГ войдут "Зелёные" и Свободная демократическая партия.
Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит действующая канцлер Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них ранее.
13:01 24/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение