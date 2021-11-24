Шольц занимает жесткую позицию в отношении режима в Минске.

Вместе с тем будущий канцлер встречался со Светланой Тихановской.

Напомним, по итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов.





В состав новой коалиции вместе с СДПГ войдут "Зелёные" и Свободная демократическая партия.





Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит действующая канцлер Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них ранее.