



Западные чиновники и аналитики разделились в оценках развертывания российских войск у границ с Украиной.





Ранее в этом году Россия развернула в этом районе около 100 тысяч военнослужащих, заявив, что это временная передислокация, связанная с учениями.





Однако, по заявлениям украинских и западных чиновников, большая часть этих сил осталась, кроме того, к ним недавно добавились элитные подразделения, и зачастую это происходило ночью, тайно.





Это вызвало растущую тревогу в Киеве и западных столицах.





«Я не могу говорить о намерениях России. Мы их не знаем», – заявил ранее в этом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен.





Однако официальные лица все же видят различия между нынешней ситуацией и предыдущим наращиванием войск у российско-украинской границы.





Они принимают во внимание то, что Россия в прошлом и этом месяце решила не увеличивать поставки природного газа в Европу, что усугубило энергетический кризис, а также попытки Кремля воспользоваться кризисом с мигрантами на белорусско-польской границе, созданным "союзником" Путина, Александром Лукашенко.





Директор по исследованиям России в американском Центре военно-морского анализа Майкл Кофман задается вопросом, может ли все это быть ложным маневром Путина, поддразниванием Запада с целью выяснить, какие преимущества можно на этом получить.





«Если развертывание российских войск и политический дискурс на что-то указывают, то они могут обернуться значительной военной операцией», – написал он в Твиттере на прошлой неделе.





По словам Кофмана, он опасается рассуждений о том, что Путин «просто блефует».





Создание неопределенности в отношении ближайших намерений Кремля, возможно, является главной целью Путина, заявил Дэвид Крамер, работавший помощником госсекретаря в администрации президента США Джорджа Буша-младшего.





«Все интересуются: что Путин собирается делать? Думаю, ему нравится, когда мы задаем такие вопросы», – сказал Крамер.





Он добавил, что Кремль пытается привести Запад в замешательство своей непредсказуемостью.





«Сохранение ситуации в неурегулированном и нестабильном состоянии как ничто другое отвечает его интересам. Ему нравится видеть, как Запад пытается разгадать его намерения, а это не совсем тот путь, который ведет к стабильным, предсказуемым отношениям. Ему не нравится, когда его игнорируют. Мне кажется, что фокус Америки на Китае немного оскорбляет его», – заявил Крамер «Голосу Америки».





Он опасается, что Путин может положиться на удачу. А это, по его словам, «очень рискованно».