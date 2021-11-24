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В Польше заявили о новых попытках мигрантов прорвать границу, в Беларуси - о применении поляками спецсредств против мирных людей

Мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы, заявила Пограничная стража Польши.

"На участках, охраняемых отрядами в Дубичах Церкевных и Мельнике, группы агрессивных иностранцев форсировали границу", - говорится в сообщении. В одном случае "группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни", говорится в сообщении. При этом в Погранстраже утверждают, что "нападение происходило под надзором белорусских силовиков".

По данным польских пограничников, всего за минувшие сутки зафиксировано 267 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Было выдано 44 постановления о выдворении нелегалов с территории Польши.

В Минске косвенно подтвердили попытку штурма. Но по-своему. 

Следственный комитет проверяет факт очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении беженцев. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале ведомства.

Как установило следствие, ночью 23 ноября на участке пограничной заставы "Токари", расположенной в Каменецком районе Брестской области, группа мигрантов приблизилась к польским заграждениям. Люди просили убежища в Польше, не проявляя никакой агрессии.

В ответ они получили от польских силовиков слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывались на территорию Беларуси.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила и зафиксировала следы применения специальных средств в отношении беженцев.
"Изъяты многоч сленные фрагменты боеприпасов", - сообщает СК.

Назначены взрывотехнические экспертизы, опрошены очевидцы произошедшего. Проводится проверка.
"Белорусский партизан"
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