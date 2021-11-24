Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.





Возглавил комиссию государственный секретарь Совета безопасности или его заместитель. В состав комиссии входят:





генеральный прокурор,

начальник Службы безопасности президента,

начальник Оперативно-аналитического центра,

председатель Следственного комитета,

председатель комитета судебных экспертиз,

министр внутренних дел,

министр обороны,

министр чрезвычайных ситуаций,

председатель пограничного комитета,

председатель Комитета государственной безопасности,

председатель таможенного комитета или их заместители,

секретарь межведомственной комиссии.





Персональный состав комиссии утверждает госсекретарь Совета безопасности (на сегодня это Александр Вольфович).





На заседания комиссия будет собираться "по мере необходимости".





Указ опубликовали на pravo.by 24 ноября.





"В указе учтены изменения законодательства в вопросах функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма, произошедшие в 2021 году, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, а также практический опыт противодействия экстремистским проявлениям в 2020-2021 годах" — отметила пресс-служба Лукашенко.