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25 лет Референдуму-1996. Что о нем нужно знать

24 ноября 1996 года беларусы проголосовали за сохранение смертной казни, изменения в Конституцию и отказались от частной собственности на землю, если верить Ермошиной.

25 лет Референдуму-1996. Что о нем нужно знать

Почему этот референдум состоялся, кто его придумал?


Инициаторами были одновременно и Лукашенко, и Верховный Совет. При этом они вносили разные вопросы. От главы государства их было четыре, от депутатов однопалатного на тот момент парламента — три.

"Безуспешны попытки наладить конструктивное сотрудничество с Верховным Советом. Только в результате конституционной реформы мы сможем уйти наконец от бесконечных бессмысленных политических баталий наверху и сосредоточиться на проблемах, которые больше всего волнуют наших людей. 

Именно в сильной власти сегодня спасение для нашего государства и экономики. При слабом президенте наши доморощенные либералы и дерьмократы, под разговоры о всеобщей выгоде, всех нас без штанов оставят в собственной стране", — объяснял Лукашенко.
 

Что за вопросы?


Лукашенко вынес такие:

1. Перенос Дня независимости с 27 июля на 3-е июля.

2. Внесение изменений в Конституцию (предложенных самим Лукашенко). Там говорилось о создании двухпалатного парламента, а также о продлении полномочий руководителя страны начиная со дня проведения референдума. Фактически, он приравнивался к внеочередным выборам президента.

3. О введении свободной покупки и продажи земли.

4. Об упразднении смертной казни.
 
Верховный Совет выступил причудливее:

1. О внесении изменений в Конституцию (предложенных парламентом). Главным из них была отмена должности президента, Беларусь могла стать парламентской республикой.

2. О выборах руководителей администраций районов.

3. О финансировании всех органов власти открыто и только из бюджета.

Как проголосовали люди?

Участие в голосовании приняло очень много людей, официальная явка составила более 84%. 

По версии ЦИК, которую к тому времени уже возглавила Ермошина, Лукашенко поддержали по первым двум вопросам — за перенос Дня независимости проголосовало аж 88% участников голосования, за изменения в Конституцию — почти 84%. 

Покупать и продавать землю, согласно официальным результатам, беларусы категорически не захотели (83% были против), как и отменять смертную казнь (80%).

По всем вопросам, внесенным депутатами, граждане якобы проголосовали против (85%, 70% и 66% соответственно). Особенно интересным выглядит голосование по вопросу о финансировании органов власти.

Заметим, что вопросы референдума носили исключительно рекомендационный характер.

Что было дальше?

Скандал. Лукашенко распустил парламент и назначил новый, состоявший уже из привычных для нас двух палат. При этом в новый парламент вошли лишь лояльные к нему депутаты. Запад отказался признавать их легитимность и до 2003 года считал законным состав 13 созыва во главе с Семёном Шарецким.

Кроме этого, в знак протеста от должностей отказались восемь судей, в том числе председатель, Конституционного суда Валерий Тихиня, заместитель министра иностранных дел Андрей Санников, министр труда Андрей Соснов и премьер-министр Михаил Чигирь.

А как насчет нарушений?

Основное — это назначение перед самым референдумом нового председателя Центризбиркома — эту должность заняла Лидия Ермошина. Причем назначать ее должен был Верховный Совет, а сделал это сам Лукашенко специальным указом.

Из менее значительных — бюллетени печатались Управлением делами Лукашенко, и никто не знал, сколько их было напечатано, ЦИК никак не участвовал в финансировании референдума, 90% эфирного времени на телевидении было отдано агитации по вопросам, выдвинутым Лукашенко (по мнению международных наблюдателей), и еще ряд других. Например, досрочное голосование началось уже 9 ноября.
Источник: euroradio.fm
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