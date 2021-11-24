Почему этот референдум состоялся, кто его придумал?





Инициаторами были одновременно и Лукашенко, и Верховный Совет. При этом они вносили разные вопросы. От главы государства их было четыре, от депутатов однопалатного на тот момент парламента — три.





"Безуспешны попытки наладить конструктивное сотрудничество с Верховным Советом. Только в результате конституционной реформы мы сможем уйти наконец от бесконечных бессмысленных политических баталий наверху и сосредоточиться на проблемах, которые больше всего волнуют наших людей.





Именно в сильной власти сегодня спасение для нашего государства и экономики. При слабом президенте наши доморощенные либералы и дерьмократы, под разговоры о всеобщей выгоде, всех нас без штанов оставят в собственной стране", — объяснял Лукашенко.

Что за вопросы?





Лукашенко вынес такие:





1. Перенос Дня независимости с 27 июля на 3-е июля.





2. Внесение изменений в Конституцию (предложенных самим Лукашенко). Там говорилось о создании двухпалатного парламента, а также о продлении полномочий руководителя страны начиная со дня проведения референдума. Фактически, он приравнивался к внеочередным выборам президента.





3. О введении свободной покупки и продажи земли.





4. Об упразднении смертной казни.

Верховный Совет выступил причудливее:





1. О внесении изменений в Конституцию (предложенных парламентом). Главным из них была отмена должности президента, Беларусь могла стать парламентской республикой.





2. О выборах руководителей администраций районов.





3. О финансировании всех органов власти открыто и только из бюджета.





Как проголосовали люди?

Участие в голосовании приняло очень много людей, официальная явка составила более 84%.





По версии ЦИК, которую к тому времени уже возглавила Ермошина, Лукашенко поддержали по первым двум вопросам — за перенос Дня независимости проголосовало аж 88% участников голосования, за изменения в Конституцию — почти 84%.





Покупать и продавать землю, согласно официальным результатам, беларусы категорически не захотели (83% были против), как и отменять смертную казнь (80%).





По всем вопросам, внесенным депутатами, граждане якобы проголосовали против (85%, 70% и 66% соответственно). Особенно интересным выглядит голосование по вопросу о финансировании органов власти.





Заметим, что вопросы референдума носили исключительно рекомендационный характер.





Что было дальше?

Скандал. Лукашенко распустил парламент и назначил новый, состоявший уже из привычных для нас двух палат. При этом в новый парламент вошли лишь лояльные к нему депутаты. Запад отказался признавать их легитимность и до 2003 года считал законным состав 13 созыва во главе с Семёном Шарецким.





Кроме этого, в знак протеста от должностей отказались восемь судей, в том числе председатель, Конституционного суда Валерий Тихиня, заместитель министра иностранных дел Андрей Санников, министр труда Андрей Соснов и премьер-министр Михаил Чигирь.





А как насчет нарушений?

Основное — это назначение перед самым референдумом нового председателя Центризбиркома — эту должность заняла Лидия Ермошина. Причем назначать ее должен был Верховный Совет, а сделал это сам Лукашенко специальным указом.





Из менее значительных — бюллетени печатались Управлением делами Лукашенко, и никто не знал, сколько их было напечатано, ЦИК никак не участвовал в финансировании референдума, 90% эфирного времени на телевидении было отдано агитации по вопросам, выдвинутым Лукашенко (по мнению международных наблюдателей), и еще ряд других. Например, досрочное голосование началось уже 9 ноября.