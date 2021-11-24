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"Этим людям продают ложь, фантазию, иллюзию быстрого перелета через Стамбул или Дубай, через Минск в Германию или Центральную Европу. Но это не так просто. Они покупают билет не в Европу, а в заледенелые леса", — заявил в Европарламенте один из заместителей председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.





По его словам, "это не миграционный кризис. Это большая угроза безопасности" для всей Европы.





Европейские политики сходятся во мнение, что в кризисе виноват режим Лукашенко. В итоге депутаты и правых, и центристских, и левых партий, которые участвовали в дебатах, высказались за усиление санкций против Беларуси.





Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также вчера выступала в Европарламенте, заявила, что ЕС выделит 3,5 миллиона евро на репатриацию мигрантов домой.