По оценкам ЕС, в Беларуси остаются около 15 тысяч мигрантов
В Беларуси остается до 15 тысяч мигрантов, из них около 2 тысяч находятся непосредственно на границе. Такие данные прозвучали накануне в Европарламенте. Их приводит Deutsche Welle. В Европарламенте во вторник состоялись дебаты, посвященные ситуации на границе Беларуси со странами ЕС.
Фото РБК
"Этим людям продают ложь, фантазию, иллюзию быстрого перелета через Стамбул или Дубай, через Минск в Германию или Центральную Европу. Но это не так просто. Они покупают билет не в Европу, а в заледенелые леса", — заявил в Европарламенте один из заместителей председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
По его словам, "это не миграционный кризис. Это большая угроза безопасности" для всей Европы.
Европейские политики сходятся во мнение, что в кризисе виноват режим Лукашенко. В итоге депутаты и правых, и центристских, и левых партий, которые участвовали в дебатах, высказались за усиление санкций против Беларуси.
Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также вчера выступала в Европарламенте, заявила, что ЕС выделит 3,5 миллиона евро на репатриацию мигрантов домой.
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11:26 24/11/2021
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