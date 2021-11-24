+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Митингующие в Турции потребовали отставки властей после обвала курса лиры

Во вторник курс турецкой валюты впервые опустился до более чем 13 лир за доллар. Участники протестов потребовали отставки правительства и членов правящей партии

В Анкаре и Стамбуле прошли протесты после рекордного падения курса лиры по отношению к доллару, сообщает Cumhuriyet. Участники требовали отставки правительства и членов правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Протесты начались вечером во вторник и проходили в разных районах столицы и Стамбула. В Анкаре полиция пыталась помешать манифестантам, в том числе заграждениями. Участники расходились в близлежащие переулки, однако потом снова собирались в шествие, передает Cumhuriyet.

На опубликованном в Twitter видео из района Куртулуш в Стамбуле видно, как полиция пытается задержать толпу протестующих, перекрыв улицу. На еще одном видео слышно, как участники митинга скандируют: «Правительство — в отставку!»


В Стамбуле жители также вышли на демонстрацию перед зданием Центрального банка. Некоторые держали плакат с надписью: «Вы плохо выполнили свою работу, вас будут судить, пусть правительство уходит в отставку».

Во время шествий протестующие колотили в кастрюли и сковороды, передает Cumhuriyet.

На прошлой неделе из-за ухудшающихся экономических условий в Измире на митинг вышли члены Конфедерации прогрессивных профсоюзов Турции (DISK). Они протестовали против высокой стоимости жизни, инфляции и низких зарплат.

Представитель регионального отделения DISK Мемиш Сары указывал на рост нищеты и безработицы в Турции, а также на несправедливо высокие налоги.

В течение этого года турецкая лира показала худшие результаты среди валют стран с развивающейся экономикой, писал Reuters. 

По подсчетам агентства, ее стоимость упала с начала года почти на 40%, причем падение почти на 20% было зафиксировано за последнюю неделю. Инфляция в Турции в четыре раза превышает целевой показатель, уточнял Reuters.

В понедельник, 22 ноября, турецкая валюта впервые стала стоить более 12 лир за доллар, а во вторник — более 13 лир.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна отходит от старой политики, основанной на высокой стоимости заимствований и сильной валюте, и переходит к новой, предполагающей рост инвестиций, экспорта и создание рабочих мест.
Источник: РБК
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]