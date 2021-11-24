В Анкаре и Стамбуле прошли протесты после рекордного падения курса лиры по отношению к доллару, сообщает Cumhuriyet. Участники требовали отставки правительства и членов правящей Партии справедливости и развития (ПСР).





Протесты начались вечером во вторник и проходили в разных районах столицы и Стамбула. В Анкаре полиция пыталась помешать манифестантам, в том числе заграждениями. Участники расходились в близлежащие переулки, однако потом снова собирались в шествие, передает Cumhuriyet.





На опубликованном в Twitter видео из района Куртулуш в Стамбуле видно, как полиция пытается задержать толпу протестующих, перекрыв улицу. На еще одном видео слышно, как участники митинга скандируют: «Правительство — в отставку!»









В Стамбуле жители также вышли на демонстрацию перед зданием Центрального банка. Некоторые держали плакат с надписью: «Вы плохо выполнили свою работу, вас будут судить, пусть правительство уходит в отставку».





Во время шествий протестующие колотили в кастрюли и сковороды, передает Cumhuriyet.





На прошлой неделе из-за ухудшающихся экономических условий в Измире на митинг вышли члены Конфедерации прогрессивных профсоюзов Турции (DISK). Они протестовали против высокой стоимости жизни, инфляции и низких зарплат.





Представитель регионального отделения DISK Мемиш Сары указывал на рост нищеты и безработицы в Турции, а также на несправедливо высокие налоги.





В течение этого года турецкая лира показала худшие результаты среди валют стран с развивающейся экономикой, писал Reuters.





По подсчетам агентства, ее стоимость упала с начала года почти на 40%, причем падение почти на 20% было зафиксировано за последнюю неделю. Инфляция в Турции в четыре раза превышает целевой показатель, уточнял Reuters.





В понедельник, 22 ноября, турецкая валюта впервые стала стоить более 12 лир за доллар, а во вторник — более 13 лир.





В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна отходит от старой политики, основанной на высокой стоимости заимствований и сильной валюте, и переходит к новой, предполагающей рост инвестиций, экспорта и создание рабочих мест.