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Грозев: Bellingcat не нашла доказательств, что Лукашенко из Украины предупредили о приезде вагнеровцев

Журналисты-расследователи Bellingcat искали, но не нашли подтверждения "слухов" о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы предупредил Александра Лукашенко о пребывании на белорусской территории страны боевиков группы Вагнера и призвал задержать их.


Об этом сказал журналист Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону, передает Укринформ.

"Правда ли, что западные спецслужбы перехватили звонок Андрея Ермака руководителю Администрации президента Беларуси, где он прямо сообщил о том, что "к вам едут вагнеровцы, задержите их"?" – спросил Гордон.

"Мы слышали этот слух, но подтверждения не нашли. Если бы у нас были связи со спецслужбами, то, возможно, мы узнали бы, есть ли такой звонок. Иначе никак не найти. Но доказательства такой версии… мы искали-искали… не нашли” – ответил Грозев.

Напомним, что международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, в котором анализирует обстоятельства и причины ее срыва. В частности, в материале говорится о том, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

Вагнеровцы были задержаны в Беларуси и поначалу их обвинили в подготовке госпереворота. Но потом отпустили и извинились.
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