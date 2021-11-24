



Об этом сказал журналист Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону, передает Укринформ.





"Правда ли, что западные спецслужбы перехватили звонок Андрея Ермака руководителю Администрации президента Беларуси, где он прямо сообщил о том, что "к вам едут вагнеровцы, задержите их"?" – спросил Гордон.





"Мы слышали этот слух, но подтверждения не нашли. Если бы у нас были связи со спецслужбами, то, возможно, мы узнали бы, есть ли такой звонок. Иначе никак не найти. Но доказательства такой версии… мы искали-искали… не нашли” – ответил Грозев.





Напомним, что международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, в котором анализирует обстоятельства и причины ее срыва. В частности, в материале говорится о том, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.





Вагнеровцы были задержаны в Беларуси и поначалу их обвинили в подготовке госпереворота. Но потом отпустили и извинились.