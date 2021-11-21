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По сто в месяц. В Беларуси с июля ликвидировано около 400 общественных и политических организаций

По данным правозащитников с июля нынешнего года в Беларуси ликвидировано около 400 организаций, деятельность которых белорусские власти назвали «деструктивной».

По сто в месяц. В Беларуси с июля ликвидировано около 400 общественных и политических организаций
На днях Лукашенко обещал «вырезать всех мерзавцев».

Председатель Пинской организации Социал-демократической партии «Грамада» Вероника Иванова отмечает в комментарии Ежедневнику, что власти пытаются уничтожить гражданское общество, но не знают каким образом:

«Кризис исполнителя. С одной стороны был заказ задушить гражданское сообщество, а с другой стороны это настолько нереалистичный заказ со стороны властей. И в порыве создать видимость хоть чего – то уничтожали гражданское общество официально. 

Но дело в том, что люди, которые были активными, они по-прежнему остаются активными, Люди, которые держались вместе для достижения каких-то целей, они по-прежнему держатся вместе», - заявила Вероника Иванова.

Среди ликвидированных общественных структур, есть объединения с богатой историей, которые несли важную миссию: Союз белорусских писателей, Общество белорусского языка (ТБМ), Белорусский Хельсинкский комитет, Ассоциация по борьбе со СПИДом «Белсеть АнтиСПИД».
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