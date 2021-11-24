Такие цифры показал соцопрос, который провел Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ. О результатах соцопроса в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала руководитель Центра, кандидат социологических наук, доцент Ирина Лашук.





Опрос проводился по мобильному телефону, в нем участвовали тысяча человек со всей Беларуси.





В поддержку референдума высказались 62% опрошенных (43,8% — "поддерживают" и 18,3% — "скорее поддерживают"). О необходимости изменений в Конституцию заявили 63,1% (32% — "да" и 30,4% — "скорее да").





38,2% опрошенных сказали, что обязательно пойдут голосовать на референдум, и 21,6 — "скорее, пойдут". Однозначно проигнорировать голосование планируют 19,4% опрошенных, а 11,2% не определились.





Почти 24% уверены в значительных позитивных переменах в результате референдума, но почти столько же людей считает, что ничего не изменится. На незначительные улучшения рассчитывают 26,3%, а около 4% полагают, что ситуация значительно ухудшится.





По словам директора Института социологии НАН Беларуси Николая Мысливца, перед референдумом в стране проводят масштабное социсследование. В нем участвуют 10 тысяч респондентов, отвечающих на 24 вопроса.





Власти планируют провести референдум по изменениям в Конституцию в феврале 2022 года.