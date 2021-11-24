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Барбадос "уволит" королеву Елизавету II с поста главы государства

Правительство Барбадоса планирует снять королеву Великобритании Елизавету II с поста главы государства в качестве символического шага.



"Это, с нашей точки зрения, монументально. Это следующий шаг в нашем путешествии - перерезание пуповины, которая соединяет нас с Великобританией", - заявил Сулейман Бюльбюля, член комитета по вопросам политики.

Предполагается, что официальное снятие Елизаветы II с ее должности состоится 30 ноября. Генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон одновременно станет официальной главой государства в ранге президента страны.

Барбадос является президентской республикой, он находится на острове в группе Малых Антильских островов на востоке Карибского моря. Барбадос получил независимость от Великобритании в 1966 году, однако продолжает находиться в составе Содружества наций.
Gazeta.ru
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