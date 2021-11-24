







"Это, с нашей точки зрения, монументально. Это следующий шаг в нашем путешествии - перерезание пуповины, которая соединяет нас с Великобританией", - заявил Сулейман Бюльбюля, член комитета по вопросам политики.





Предполагается, что официальное снятие Елизаветы II с ее должности состоится 30 ноября. Генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон одновременно станет официальной главой государства в ранге президента страны.





Барбадос является президентской республикой, он находится на острове в группе Малых Антильских островов на востоке Карибского моря. Барбадос получил независимость от Великобритании в 1966 году, однако продолжает находиться в составе Содружества наций.



