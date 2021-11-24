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Об этом он написал в своем Telegram-канале, прокомментировав тем самым прошедшие телефонные переговоры между оппозиционеркой и и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.





«Меркель позвонила Тихановской, но мы ждём не этого! Мы ждём, что Германия повторит то, что было совсем недавно. Вручите Тихановской букет цветов, как Навальному и отправьте в Минск, желательно вместе с Вечорко и Латушко. Мы встретим их, как встретила Россия Навального! И диалог заиграет новыми красками!» - написал политик.





Примечательно, что Навальный находится за решеткой с 17 января. Он был задержан сразу после возвращения в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления ядом группы «Новичок».





Отметим, пишет Политринг, что 22 ноября состоялись телефонные переговоры беглой оппозиционерки и Меркель, в ходе которых они обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в Беларуси и «сложной ситуации на границе между Беларусью и Европейским Союзом».





Тихановская, которая после оглашения предварительных результатов голосования на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года, сбежала в Польшу, уже в октябре была объявлена в федеральный розыск в России. В МВД России проинформировали, что Тихановская разыскивается по статье о призывах к действиям, направленным на вред нацбезопасности (статья 361 часть 3 УК Беларуси). В октябре 2021 года против Тихановской и бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко возбудили новое уголовное дело. Их обвиняют в самовольном присвоении звания или власти, а также в создании представительств за рубежом.