Матеуш Моравецкий









"Скоординированное дипломатическое наступление на стороне Польши уже приносит положительные эффекты", — заявил Матеуш Моравецкий на встрече глав правительств Вышеградской группы, которая прошла в Будапеште.





По его словам, пишет Delo.ua, переговоры проходили с премьером Ирака, с главой автономного региона в Курдистане, а также с чиновниками на Ближнем Востоке и в Узбекистане. В итоге наплыв новых мигрантов в Беларусь значительно снизился, если сравнивать с тем, что было в пиковые дни две-три недели назад.





"И это важно, это первый шаг к разрешению этого кризиса, спровоцированного Беларусью", — считает премьер-министр Польши.





Он отметил, что речь идет о политическом кризисе, так как мигрантов используют для того, чтобы оказывать давление на ЕС. В этом участвуют режим Александра Лукашенко, контрабандисты и мафия.





Сообщалось, что Еврокомиссия готовится составить "черный" список транспортных операторов и компаний, которые причастны к незаконному ввозу мигрантов в Беларусь. Причем несколько авиакомпаний уже прекратили необоснованные путешествия в эту страну, а Ирак репатриировал 432-х граждан, которые оказались в сложном положении на границе с Польшей.





Ранее толпы мигрантов попытались прорваться через польскую границу, у них происходили стычки с пограничниками. В ход шли камни и слезоточивый газ. Польша стянула дополнительные силы.





Лукашенко заявил, что он готов направить мигрантов из стран Азии и Африки прямыми авиарейсами в немецкий Мюнхен, который вызвался их принять. При этом в отношении белорусских авиакомпаний уже введены запреты на использование воздушного пространства Евросоюза.





Угрозу наплыва мигрантов рассматривают и в Украине. За помощь иностранцам в пересечении государственной границы грозит уголовная ответственность. Руководство страны рассматривает в случае обострения ситуации возможность введения чрезвычайного положения в пяти областях, которые граничат с Беларусью.







