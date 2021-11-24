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Моравецкий: Наплыв мигрантов в Беларусь уменьшился

Дипломатические усилия принесли положительный результат и сократили наплыв мигрантов в Беларусь. Об этом сообщает агентство PAP.

Матеуш Моравецкий


"Скоординированное дипломатическое наступление на стороне Польши уже приносит положительные эффекты", — заявил Матеуш Моравецкий на встрече глав правительств Вышеградской группы, которая прошла в Будапеште.

По его словам, пишет Delo.ua, переговоры проходили с премьером Ирака, с главой автономного региона в Курдистане, а также с чиновниками на Ближнем Востоке и в Узбекистане. В итоге наплыв новых мигрантов в Беларусь значительно снизился, если сравнивать с тем, что было в пиковые дни две-три недели назад.

"И это важно, это первый шаг к разрешению этого кризиса, спровоцированного Беларусью", — считает премьер-министр Польши.

Он отметил, что речь идет о политическом кризисе, так как мигрантов используют для того, чтобы оказывать давление на ЕС. В этом участвуют режим Александра Лукашенко, контрабандисты и мафия.

Сообщалось, что Еврокомиссия готовится составить "черный" список транспортных операторов и компаний, которые причастны к незаконному ввозу мигрантов в Беларусь. Причем несколько авиакомпаний уже прекратили необоснованные путешествия в эту страну, а Ирак репатриировал 432-х граждан, которые оказались в сложном положении на границе с Польшей.

Ранее толпы мигрантов попытались прорваться через польскую границу, у них происходили стычки с пограничниками. В ход шли камни и слезоточивый газ. Польша стянула дополнительные силы.

Лукашенко заявил, что он готов направить мигрантов из стран Азии и Африки прямыми авиарейсами в немецкий Мюнхен, который вызвался их принять. При этом в отношении белорусских авиакомпаний уже введены запреты на использование воздушного пространства Евросоюза.

Угрозу наплыва мигрантов рассматривают и в Украине. За помощь иностранцам в пересечении государственной границы грозит уголовная ответственность. Руководство страны рассматривает в случае обострения ситуации возможность введения чрезвычайного положения в пяти областях, которые граничат с Беларусью.
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