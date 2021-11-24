



На территории сопредельных с Беларусью государств развернуто 14 военных лагерей, в которых размещена боевая техника и десятки военнослужащих, заявил начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич.





"Если на прошлой неделе нашими разведывательными подразделениями "вскрыто" 12 полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники, то уже сегодня мы располагаем информации о развертывании 14 таких лагерей. Они могут разместить десятки тысяч военнослужащих и техники", – сказал Гулевич, его комментарий опубликовала пресс-служба Минобороны, пишет Sputnik.





Разведывательные полеты

По его словам, белорусское военное ведомство фиксирует с 2020 года увеличение разведывательных полетов авиации стран-членов НАТО вблизи государственной границы. Если в октябре 2021-го число самолетов-разведчиков составляло две-три единицы в сутки, то сейчас – три-пять. Также к выполнению разведывательных задач, отмечает начальник Генштаба, привлекается авиация, в том числе беспилотная, третьих стран.





"ВВС США активно осваивают так называемый восточно-европейский театр военных действий. Минимальное удаление маршрутов их полетов от белорусской границы – 15-20 километров", – констатировал он.





Пояс недружественных государств

По словам Виктора Гулевича, если учесть агрессивное поведение Украины в отношении Беларуси, то вокруг республики формируется "пояс недружественных государств". В него также входят Польша, Литва и Латвия. При этом, продолжает представитель Минобороны, нарушаются все международные договоренности в вопросах безопасности и транспарентности военных действий.

"Мы предлагали польской стороне провести двустороннюю встречу по контролю над вооружениями. Но наше предложение, к сожалению, не рассмотрели", – уточнил начальник Генштаба.





Белорусский ответ Польше, Прибалтике и Украине

Он также заметил, что в зарубежных СМИ все чаще стали появляться провокационные высказывания "военных экспертов". По его словам, так население Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины приучают к мысли о неизбежности войны с Беларусью.

"Ответом на провокационные высказывания о том, что войска Польши могут захватить Минск за три дня, будет дальнейшее повышение обороноспособности Республики Беларусь", – заявил Гулевич.

Он отметил, что следующий год в Вооруженных силах будет объявлен годом боевой подготовки: Беларусь продолжит выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения.