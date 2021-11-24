Фото: mvd.gov.by





По словам Паршина, сказанным им в интервью Mlyn.by, сейчас все активные участники анархистского движения подозреваются по уголовному делу, возбужденному по статье 285 («Создание преступной организации либо участие в них»), а также ряду других положений Уголовного кодекса. Многие из них задержаны, некоторые находятся за рубежом.

«Можно с уверенностью утверждать, что анархическое движение в Республике Беларусь в настоящее время полностью ликвидировано», – делает вывод Паршин.

Как утверждает, глава ГУБОПиК, пишет Blizko.by, анархисты, находясь в Беларуси, Украине и России сформировали группы «Революционное действия», «Народная самооборона» и «Революційна дія». Они якобы публично призывали к захвату власти и насильственному изменению конституционного строят в Беларуси, а также совершали действия, на причинение вреда национальной безопасности стран. Кроме того, их обвиняют в поджоге административных зданий.















