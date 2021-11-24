Что происходит в отношениях Украины и Беларуси? Это конфликт или нет? Какие факторы мешают налаживанию отношений?





Игорь Тышкевич. Thinktanks.by На эти и другие вопросы попытался дать ответ аналитик Украинского Института будущего. Thinktanks.by приводит выдержки из его новой передачи, посвященной белорусско-украинским отношениям.





- Когда я говорю про отношения Беларуси с ЕС, то очень часто использую выражение «спираль эскалации». Это когда ты не можешь дать задний ход по политическим мотивам или каким-то иным, но каждый твой следующий шаг, каждое слово, каждое следующее действие вызывает реакцию оппонента и соответственно идет накал. Причем данный накал конфликта, эскалация, она после определенного момента уже неконтролируемая. Это означает, что нужны изменения внешних условий, чтобы хотя бы остановиться. Ключевая задача, которая может стоять, когда страна или группа стран вышли на спираль эскалации – это вовремя остановить этот накал.





Череда конфликтов





Что происходит на белорусско-украинском направлении?





На самом высоком уровне есть дипломатический и политический конфликты. Есть определенный межличностный конфликт между Лукашенко и Зеленским. И в нем имеется большой эмоциональный наплыв.





Владимир Зеленский обиделся. Сперва Александр Лукашенко говорил, что Петр Порошенко станет президентом, потом это переиграл. Но дальше Владимира Зеленского зацепило, что про него высказались как про непрофессионала, как человека со стороны, которому надо набираться опыта. С другой стороны Александра Лукашенко задело, что Владимир Зеленский начал его учить, как надо делать.





То есть здесь есть большой наплыв персональных отношений. Но при очень остром политическом конфликте, экономические отношения между странами продолжаются. Причем стороны подошли к тому, не начать ли работать на долгосрочную перспективу.





Экономический фактор





Ключевое, что есть в этих отношениях теперь – это понимание и в Минске, и в Киеве важности торгово-экономического сотрудничества. Причем это реально очень важно и влияет на устойчивость как официального Минска, так и официального Киева.





Для официального Минска – с демократией или без демократии, с конфликтом с Западом или без конфликта с Западом, Украина с одной стороны – важный рынок сбыта, с другой – балансир российского влияния. Когда Россия по определенным товарным позициям давит, Беларусь уходит на украинский рынок.





Кроме того, Украина – это страна-транзитер. И речь идет не только о транзите нефти. Это в перспективе водный транзит по Днепру. Далее идет промышленная кооперация и зависимость по определенным товарным позициям. Потому что для Украины ключевой выбор по приобретению нефтепродуктов – либо Беларусь, либо Россия.





Также Беларусь используется как калитка для определенных товаров, которые Россия Украине не продает. Напомню, что значительная часть украинской военной техники изготовлена в Советском Союзе. Часть комплектующих производится в России, но РФ Украине их не продает. Дальше, как говориться, думайте сами.





Также был обмен инженерными наработками, совместные предприятия и сейчас еще появилась тема электроэнергии. Но энергетика – это скорее подстраховка для обеих сторон на случай форс-мажора.





То есть существует взаимозависимость и есть понимание важности отношений. Если это исчезает, то Минск, с одной стороны, остается без значительных финансов и рынков сбыта своей продукции. Для Украины – это проблемы с топливом, энергоносителями и, частично, с техникой.





Соответственно в ситуации на конец 2020 года стороны попытались остановить спираль эскалации и разделить экономику и политику. Но делать это становится все сложнее и сложнее. Если мы берем белорусскую сторону, то она очень зависит от давления России и решений Евразийской экономической комиссии.





С другой стороны в Украине есть свои аналогичные механизмы, на которые влияют общественные настроения и СМИ. На фоне политического кризиса все больше украинских компаний пытаются пролоббировать защиту своего рынка. Причем речь идет не только про производителей, но и про тех, кто импортирует товары, но с других географических локаций.





Санкции и внешнее влияние





Если говорить про санкции, то, по большому счету, кроме закрытого неба, они не работают. Были, например, введены санкции против МАЗа и т.д. Но они очень быстро были опротестованы в суде и сам санкционный механизм в режиме запрета на ввоз и реализацию работал двое суток: 11 и 12 мая. На этом все остановилось.





Также и в Беларуси индивидуальным лицензированием по ряду продуктов ряд компаний был отброшен, но объемы поставок сохранились фактически те же самые и торговля начинает расти.





Но давление политическое влияет сильно. С одной стороны на Беларусь давит Россия. И если говорить про транзитные коридоры, то для РФ очень важно любое ухудшение отношений между Минском и Киевом. Это значит, что чем больше этот конфликт повлияет на белорусскую экономику, тем меньше поле для маневра останется у Беларуси и больше шансов будет у РФ затянуть Беларусь глубже в свои объятия. Таким образом Россия загоняет белорусские власти на поле признания/непризнания Крыма и высказывания про Донбасс, что было уже не раз. Полностью уступить в этих вопросах России, – значит перейти целый ряд красных линий в отношениях с Украиной.





С другой стороны на Украину есть давление со стороны ключевых внешнеполитических партнеров – Польши и Литвы, которые понимают важность страны как торгового партнера. И им важно, чтобы Украина присоединилась к санкционному давлению на Минск и ограничивала, в том числе, экономическое сотрудничество с Беларусью.





Последние несколько месяцев стороны пытаются выйти из ситуации конфликта, создавая точки сотрудничества и координации, которые были бы за пределами экономических рисков. Украина выступает за локализацию на своей территории производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Беларусь создает совместные предприятия, фактически легализуя товары, сделанные в Украине. Кроме того, координационные советы, которые раньше были на уровне министерств и ведомств, сейчас работают на уровне бизнес-союзов и торгово-промышленных палат.





Таким образом, по состоянию на сегодняшний день, стороны пытаются зацементировать ситуацию и позволить ей самостоятельно развиваться. Как говорится, что выплывет, то выплывет.