Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.





"Ирак начал репатриацию граждан, застрявших в Беларуси. Мы приветствуем это очень хорошее сотрудничество с Ираком. Но все больше мигрантов попадают в ловушку, и мы будем работать с агентствами ООН, чтобы облегчить их возвращение домой. Мы мобилизуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольных возвращений из Беларуси", - заявила она.





Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил профинансировать возвращение мигрантов на родину.





Кроме того, на территории Беларуси на сегодняшний день находятся около 7 тысяч мигрантов, из них 2 тысяч тысячи - на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.