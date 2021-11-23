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Прага готова направить в помощь Польше своих полицейских или военных

В Чехии заявили о готовности отправить военных на польско-белорусскую границу, пишет РИА Новости

Об этом заявил премьер Чехии Андрей Бабиш по итогам саммита глав правительств стран Вышеградской четверки в Будапеште.

При этом политик уточнил, что подобного запроса от Польши пока не поступало.

"То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, совершенно неприемлемо. Поведение режима Лукашенко выходит за все рамки. Мы поддерживаем санкции, которые должны быть введены быстро и быть эффективными".

Фото: Globallookpress.com

Премьер подчеркнул, что направить военнослужащих в Польшу можно будет только после одобрения этого решения обеими палатами парламента Чехии. Президент республики Милош Земан также поддержал инициативу. В письме польскому коллеге Анджею Дуде он напомнил, что граница между Польшей и Беларусью также является рубежом Евросоюза и НАТО.

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В свою очередь, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил коллег за "фантастический и беспримерный" уровень солидарности.
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