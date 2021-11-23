Об этом заявил премьер Чехии Андрей Бабиш по итогам саммита глав правительств стран Вышеградской четверки в Будапеште.





При этом политик уточнил, что подобного запроса от Польши пока не поступало.





"То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, совершенно неприемлемо. Поведение режима Лукашенко выходит за все рамки. Мы поддерживаем санкции, которые должны быть введены быстро и быть эффективными".





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Премьер подчеркнул, что направить военнослужащих в Польшу можно будет только после одобрения этого решения обеими палатами парламента Чехии. Президент республики Милош Земан также поддержал инициативу. В письме польскому коллеге Анджею Дуде он напомнил, что граница между Польшей и Беларусью также является рубежом Евросоюза и НАТО.





В ЕС продумают точечные меры из-за ситуации на белорусско-польской границе

В свою очередь, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил коллег за "фантастический и беспримерный" уровень солидарности.