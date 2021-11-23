Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын, передает ТАСС.





"Эти полеты могут на первый взгляд показаться признаком деэскалации этого кризиса, но мы однозначно считаем, что эти выводы преждевременны", - сказал он, подчеркнув, что польская сторона продолжает наблюдать массовые попытки форсирования границы мигрантами. "Мы считаем, что эти попытки будут продолжаться", - добавил Жарын.





По его словам, белорусские власти "ищут новые направления привлечения в Беларусь иностранцев".





"У нас есть сигналы о том, что в ближайшее время может более интенсивно использоваться трасса между Москвой и Минском для подпитки этого кризиса, организованного белорусскими службами", - сказал он.





"Политический кризис, спровоцированный Беларусью, продолжается", - резюмировал Жарын. Его цитирует afn.by





По его словам, по последней информации польских служб, стремящихся пересечь польскую границу в Белоруссии мигрантов "может быть 10 тыс., а может быть и больше". "Они размещены в разных местах, в том числе на приграничных территориях. Они могут использоваться для дестабилизации ситуации", - отметил он.





18 ноября первый самолет с беженцами вылетел из Национального аэропорта Минск по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад. На борту находилось около 400 иракских мигрантов. Другая группа из 118 мигрантов покинула Белоруссию 22 ноября. Во вторник готовится вылет еще одной группы мигрантов.