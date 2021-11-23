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Польша не считает деэскалацией пару самолетов с мигрантами

Польша не считает факты возвращения находящихся в Беларуси мигрантов признаком снижения градуса напряженности миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын, передает ТАСС.

"Эти полеты могут на первый взгляд показаться признаком деэскалации этого кризиса, но мы однозначно считаем, что эти выводы преждевременны", - сказал он, подчеркнув, что польская сторона продолжает наблюдать массовые попытки форсирования границы мигрантами. "Мы считаем, что эти попытки будут продолжаться", - добавил Жарын.

По его словам, белорусские власти "ищут новые направления привлечения в Беларусь иностранцев".

"У нас есть сигналы о том, что в ближайшее время может более интенсивно использоваться трасса между Москвой и Минском для подпитки этого кризиса, организованного белорусскими службами", - сказал он.

"Политический кризис, спровоцированный Беларусью, продолжается", - резюмировал Жарын. Его цитирует afn.by

По его словам, по последней информации польских служб, стремящихся пересечь польскую границу в Белоруссии мигрантов "может быть 10 тыс., а может быть и больше". "Они размещены в разных местах, в том числе на приграничных территориях. Они могут использоваться для дестабилизации ситуации", - отметил он.

18 ноября первый самолет с беженцами вылетел из Национального аэропорта Минск по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад. На борту находилось около 400 иракских мигрантов. Другая группа из 118 мигрантов покинула Белоруссию 22 ноября. Во вторник готовится вылет еще одной группы мигрантов.
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