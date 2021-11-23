"Сейчас небольшая группа, представляющая Еврокомиссию и Европейскую внешнеполитическую службу, направляется в Минск. Речь пойдет о технических контактах, цель которых - определить, что требуется для упрощения репатриации людей", - сказал он во время видеоконференции из Душанбе.





Боррель пояснил, что речь - исключительно о решении технических вопросов, а не о полномасштабных переговорах с Минском, от которых Брюссель отказывается.





Ранее во вторник замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что европейская сторона намерена добиться ускорения процесса возвращения на родину нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через территорию Беларуси.





"У нас есть идея. Она предусматривает ускорение процесса возвращения мигрантов домой", - сказал он на брифинге в Брюсселе.





По его словам, "много новых самолетов вылетят из Беларуси (чтобы вернуть мигрантов на родину - ИФ)".