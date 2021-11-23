Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IPN.





По словам члена медицинской комиссии, контролирующей состояние здоровья Михеила Саакашвили Сандро Цискаридзе, общая динамика по выздоровлению положительная, однако некоторые неврологические расстройства еще нужно лечить.





"Я не могу рассказать вам подробностей, потому что это медицинская тайна, которую неэтично обсуждать в широкой аудитории. Общая тенденция положительная, хотя некоторые неврологические расстройства остаются, на устранение которых, конечно, нужно время", – сказал Цискаридзе.





Врач также не уверен, сможет ли присутствовать Саакашвили на судебном заседании, которое должно состояться через несколько дней.





Напомним, в январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил экс-президента Саакашвили к 9 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.





В 2015 году Саакашвили лишился грузинского гражданства и сейчас является гражданином Украины. После возвращения в Тбилиси Генеральная прокуратура Грузии заявила, что вопрос об экстрадиции Саакашвили в Украине не рассматривается. Наличие украинского гражданства не помешает Саакашвили отбывать срок в Грузии.