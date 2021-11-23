Ее слова приводит агентство BNS.





"Пока мы не рассматриваем такое и дискутируем с соседями о всех решениях, которые они принимают, которые мы принимаем, согласуем действия, но об этом речи пока нет", - сказала премьер журналистам в сейме во вторник.





Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.





В этом году в Литву незаконно попали почти 4,2 тыс. мигрантов, с сентября на границе с Беларусью были развернуты более 7,3 тыс. человек, пытавшихся перейти границу в недопустимых местах.