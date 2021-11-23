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Ингрида Шимоните: Литва не станет закрывать границу с Беларусью

Литва не будет закрывать сообщение с Беларусью и пока даже не рассматривает такую возможность, передает агентство "Интерфакс-Запад" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ингриды Шимоните.

Ее слова приводит агентство BNS.

"Пока мы не рассматриваем такое и дискутируем с соседями о всех решениях, которые они принимают, которые мы принимаем, согласуем действия, но об этом речи пока нет", - сказала премьер журналистам в сейме во вторник.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

В этом году в Литву незаконно попали почти 4,2 тыс. мигрантов, с сентября на границе с Беларусью были развернуты более 7,3 тыс. человек, пытавшихся перейти границу в недопустимых местах.
Отметим, Польша также решила не перекрывать железнодорожное сообщение с Беларусью.
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