+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Названы причины национальных конфликтов в СССР

В СССР существовала так называемая система матрешки, из-за которой элиты национальных республик считали, что их народы жили бы лучше, если бы не диктат союзного центра.

Названы причины национальных конфликтов в СССР
Фото: О. Литвин / РИА Новости
Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал конфликтолог и правозащитник Ариф Юнусов в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада Советского Союза.

«При этом внутри каждой из 15 национальных республик были и другие народы, которые считали, что жили бы хорошо, если бы находились не в составе этих субъектов, а получили независимость. Когда мы приезжали в Москву, я встречался с русскими националистами из общества "Память". Они то же самое говорили. Мол, мы зажили бы хорошо, если бы не эти национальные республики, которые существуют исключительно за счет русских», — сказал конфликтолог. Он добавил, что в позднем СССР каждый создавал образ врага, от которого нужно было стать независимым, что и привело к кровавым конфликтам.

По словам Юнусова, проблема крылась в самой структуре Советского Союза, в котором национальные республики получили широкую автономию и собственную местную элиту.

«Если бы под эту политику была подведена и соответствующая экономическая база — кто знает, как бы развивался СССР. Но базы не существовало. К брежневскому периоду Советский Союз уже испытывал экономический застой: перед голодными народами поставили задачу хорошо жить. И в момент распада экономических связей и усиления социального расслоения, когда в каждой республике сформировались свои национальные элиты, появилась свобода. Это стало чуть ли не решающим фактором в процессе крушения СССР», — резюмировал он.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» журналист Олег Кашин заявил, что возможность сохранения силой СССР была израсходована еще до проведения всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, во время подавления митингов за независимость в союзных республиках.

17 марта 1991 года состоялся референдум о сохранении СССР. Из 148,5 миллиона проголосовавших 113,5 миллиона высказались за сохранение Советского Союза «как обновленной федерации равноправных суверенных республик». Между тем власти ряда союзных республик бойкотировали голосование.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти расценили их как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей. Неудачная попытка ГКЧП помешать «курсу на ликвидацию Советского Союза» привела к срыву подписания обновленного Союзного договора.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]