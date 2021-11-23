



Как сообщает Укринформ, об этом сообщает Радио Азатутюн.





Отмечается, что в расследующем дело Антикоррупционном комитете подробностей не представили, только сообщили, что привлекли экс-президента в качестве обвиняемого и в понедельник вызывали его на допрос.





Это уголовное дело было возбуждено еще три года назад на основании жалобы бизнес-вумен Сильвы Амбарцумян, по которому обвиняются второй президент Армении Роберт Кочарян и бывший руководитель его аппарата, а ныне депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Армен Геворкян.





В свою очередь, адвокат Сержа Саргсяна Амрам Макинян сообщил, что речь идет о жалобе бизнес-вумен Сильвы Амбарцумян, которая расследуется в рамках уголовного дела «1 марта». После революции бизнес-вумен заявила, что в 2008 году дала взятку высокопоставленным чиновникам для того, чтобы иметь возможность заниматься деятельностью в горнодобывающей сфере.





В Армении после бархатной революции для раскрытия кровавых пост выборных событий 2008 года было возбуждено уголовное дело по статье о свержении конституционного строя, в рамках которого было решено рассмотреть также жалобу Сильвы Амбарцумян. Следственный орган предъявил обвинение в получении взятки Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну, а близкому к Кочаряну бизнесмену Самвелу Майрапетяну было предъявлено обвинение в пособничестве получению взятки. Майрапетян уехал на лечение в Германию и до сих пор не вернулся. Он находится в розыске.





Уже в апреле этого года, после оправдания обвиняемых по делу «1 марта», суд стал рассматривать только эпизод со взяткой. Согласно обвинению, Роберт Кочарян во время своего президентства получил взятку в размере 3 млн долларов от бизнесвумен Сильвы Амбарцумян через близкого ему бизнесмена Самвела Майрапетяна. А его бывший подчиненный Армен Геворкян обвиняется в получении взятки в размере 1 млн долларов при пособничестве Майрапетяна, а также и легализации доходов, полученных преступным путем. Оба свою вину не признают.





Третий президент Серж Саргсян до этого предстал перед судом по делу о дизельном топливе, он обвиняется в организации хищения около полумиллиарда драмов (более 1 млн долларов) из госбюджета. Он также не признает свою вину. Уже больше года в суде общей юрисдикции Еревана идет судебный процесс по этому делу.





А в прошлом месяце было возбуждено еще одно уголовное дело в связи с полетами в Баден-Баден, совершенными Сержем Саргсяном в ходе президентства. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, у Саргсяна нет статуса обвиняемого. В основу этого уголовного дела легло расследование «Платформы по проверке фактов», согласно которому президентский самолет, предоставленный для обслуживания Сержа Саргсяна, в течение 2008-2017 годов эксплуатировался высокопоставленными должностными лицами и совершил более десятка рейсов на дорогой немецкий курорт Баден-Баден за счет государственных средств и без служебной необходимости.