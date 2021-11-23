Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время беседы по телефону 22 ноября обсудили политическую ситуацию в Беларуси и кризис с мигрантами на границе со странами Евросоюза. Об этом рассказал официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт, сообщается на сайте канцлера.

«Канцлер указала на неизменную поддержку белорусского демократического движения и подчеркнула, что политическое руководство страны должно положить конец репрессиям против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и начать серьезный диалог с обществом, чтобы разрешить кризис посредством честных и свободных выборов», – уточнил Зайберт.