Сын Каддафи и еще 98 кандидатов хотят стать президентом Ливии
Кандидатами на предстоящих в декабре выборах президента Ливии стали 98 человек. Об этом Anadolu сообщил член Высшей избирательной комиссии североафриканской страны Абдулкарим Бильхайр.
По его словам, прием заявок на участие в президентских выборах завершился в понедельник, 22 ноября, пишет haqqin.az
Среди кандидатов - премьер-министр Правительства национального единства Абдулхамид Дибейбе, сын свергнутого лидера Муаммара Каддафи Сейф уль-Ислам Каддафи и лидер незаконных вооруженных формирований на востоке страны Халифа Хафтар.
Первые президентские выборы в Ливии пройдут 24 декабря.
18:22 23/11/2021
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