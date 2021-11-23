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Сын Каддафи и еще 98 кандидатов хотят стать президентом Ливии

Кандидатами на предстоящих в декабре выборах президента Ливии стали 98 человек. Об этом Anadolu сообщил член Высшей избирательной комиссии североафриканской страны Абдулкарим Бильхайр.

По его словам, прием заявок на участие в президентских выборах завершился в понедельник, 22 ноября, пишет haqqin.az

Среди кандидатов - премьер-министр Правительства национального единства Абдулхамид Дибейбе, сын свергнутого лидера Муаммара Каддафи Сейф уль-Ислам Каддафи и лидер незаконных вооруженных формирований на востоке страны Халифа Хафтар.

Первые президентские выборы в Ливии пройдут 24 декабря.

 
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