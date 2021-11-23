Сын Каддафи и еще 98 кандидатов хотят стать президентом Ливии

Кандидатами на предстоящих в декабре выборах президента Ливии стали 98 человек. Об этом Anadolu сообщил член Высшей избирательной комиссии североафриканской страны Абдулкарим Бильхайр.