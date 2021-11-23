Об этом сообщает телекомпания NRT, на которую она работала.





Репортер хотела добраться до границы Беларуси с Польшей, чтобы осветить продолжающийся миграционный кризис на белорусско-польской границе.





Многие из мигрантов, пытающихся попасть в Европейский Союз из Беларуси, являются курдами, и NRT, как курдская сеть, освещала этот вопрос с самого начала ситуации.



