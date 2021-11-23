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Журналистка из иракского Курдистана задержана в Беларуси

Журналистка Чжан Али (Zhyan Ali) была задержана в понедельник (23 ноября) в Национальном аэропорту Минска, у нее было изъято все ее журналистское оборудование.

Об этом сообщает телекомпания NRT, на которую она работала. 

Репортер хотела добраться до границы Беларуси с Польшей, чтобы осветить продолжающийся миграционный кризис на белорусско-польской границе.

Многие из мигрантов, пытающихся попасть в Европейский Союз из Беларуси, являются курдами, и NRT, как курдская сеть, освещала этот вопрос с самого начала ситуации.
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