Журналистка из иракского Курдистана задержана в Беларуси
Журналистка Чжан Али (Zhyan Ali) была задержана в понедельник (23 ноября) в Национальном аэропорту Минска, у нее было изъято все ее журналистское оборудование.
Об этом сообщает телекомпания NRT, на которую она работала.
Репортер хотела добраться до границы Беларуси с Польшей, чтобы осветить продолжающийся миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Многие из мигрантов, пытающихся попасть в Европейский Союз из Беларуси, являются курдами, и NRT, как курдская сеть, освещала этот вопрос с самого начала ситуации.
17:56 23/11/2021
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