В Беларуси 10 новых политзаключенных

бщее число задержанных за политические взгляды людей в стране возросло до 884.









Политзаключенными признаны:





Игорь Грищенков, которого осудили в августе в Барановичах за комментарий о Лукашенко в телеграмм-чате,





Роман Смолькин,

Роман Аниськов,

Василий Глушаков,

Сергей Батура,

Николай Ганцель

(всех осудили за оскорбление либо Лукашенко, либо представителя власти),





Дмитрий Щурко,

Наталья Подлевска,

Алексей Забирян

(их задержали и также обвиняют в оскорблении Лукашенко либо представителя власти),





Владимир Долматович (его заключили под стражу по обвинению в поджоге государственного флага).





Правозащитники считают преследование этих людей политически мотивированным и требуют от властей Беларуси освободить их, а также других политзаключенных и прекратить уголовное преследование в отношении них.