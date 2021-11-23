В Беларуси 10 новых политзаключенных
Еще 10 человек признаны в Беларуси политзаключенными, сообщают правозащитники.
бщее число задержанных за политические взгляды людей в стране возросло до 884.
Политзаключенными признаны:
Игорь Грищенков, которого осудили в августе в Барановичах за комментарий о Лукашенко в телеграмм-чате,
Роман Смолькин,
Роман Аниськов,
Василий Глушаков,
Сергей Батура,
Николай Ганцель
(всех осудили за оскорбление либо Лукашенко, либо представителя власти),
Дмитрий Щурко,
Наталья Подлевска,
Алексей Забирян
(их задержали и также обвиняют в оскорблении Лукашенко либо представителя власти),
Владимир Долматович (его заключили под стражу по обвинению в поджоге государственного флага).
Правозащитники считают преследование этих людей политически мотивированным и требуют от властей Беларуси освободить их, а также других политзаключенных и прекратить уголовное преследование в отношении них.
17:11 23/11/2021
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