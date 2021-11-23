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В Беларуси 10 новых политзаключенных

Еще 10 человек признаны в Беларуси политзаключенными, сообщают правозащитники.

бщее число задержанных за политические взгляды людей в стране возросло до 884.


Политзаключенными признаны:

Игорь Грищенков, которого осудили в августе в Барановичах за комментарий о Лукашенко в телеграмм-чате, 

Роман Смолькин, 
Роман Аниськов, 
Василий Глушаков, 
Сергей Батура, 
Николай Ганцель 
(всех осудили за оскорбление либо Лукашенко, либо представителя власти), 

Дмитрий Щурко, 
Наталья Подлевска, 
Алексей Забирян 
(их задержали и также обвиняют в оскорблении Лукашенко либо представителя власти), 

Владимир Долматович (его заключили под стражу по обвинению в поджоге государственного флага).

Правозащитники считают преследование этих людей политически мотивированным и требуют от властей Беларуси освободить их, а также других политзаключенных и прекратить уголовное преследование в отношении них.
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