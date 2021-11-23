Минобороны сообщило о приостановке сотрудничества НАТО с Республикой Беларусь
Министерство обороны Беларуси выступило с заявлением - "вокруг нас формируется пояс недружественных государств"
Министерство обороны Беларуси выступило с заявлением начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Виктора Гулевича, в котором предупредило о "готовности реагировать на усиление военной активности на внешнем контуре государственной границы Республики Беларусь".
Нынешнюю ситуацию в ведомстве назвали "сложной на фоне социально-политической обстановки», а миграционный кризис — якобы "созданный странами Запада".
"Фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы. Если месяц назад общее количество самолетовылетов за сутки составляло 2-3, то сейчас цифра увеличилась вдвое.
Но что еще более важно, мы отмечаем привлечение к выполнению задач боевой авиации третьих стран. Минимальное удаление маршрутов от госграницы Республики Беларусь составляет 15-20 километров", — говорится в сообщении.
Министерство обороны подчеркнуло, что если учитывать "агрессивное поведение Украины" по отношению к Беларуси, по существу вокруг страны формируется "пояс недружественных государств".
"Нарушаются все международные договоренности по вопросам безопасности и транспарентности военной деятельности. Игнорируются положения Венского документа о мерах укрепления доверия.
Мы предлагали польской стороне двустороннюю встречу специалистов для наблюдения за военной деятельностью. Но предложения, которые позволили бы снять напряженность, пока не нашли ожидаемой поддержки", - сетует белорусское Минобороны.
Официальный Минск "настораживает", что якобы происходит "неприкрытая милитаризация общественного сознания в соседних странах".
Источник: svaboda.org
16:37 23/11/2021
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