+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минобороны сообщило о приостановке сотрудничества НАТО с Республикой Беларусь

Министерство обороны Беларуси выступило с заявлением - "вокруг нас формируется пояс недружественных государств"

Минобороны сообщило о приостановке сотрудничества НАТО с Республикой Беларусь
Министерство обороны Беларуси выступило с заявлением начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Виктора Гулевича, в котором предупредило о "готовности реагировать на усиление военной активности на внешнем контуре государственной границы Республики Беларусь".


Нынешнюю ситуацию в ведомстве назвали "сложной на фоне социально-политической обстановки», а миграционный кризис — якобы "созданный странами Запада".

"Фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы. Если месяц назад общее количество самолетовылетов за сутки составляло 2-3, то сейчас цифра увеличилась вдвое. 

Но что еще более важно, мы отмечаем привлечение к выполнению задач боевой авиации третьих стран. Минимальное удаление маршрутов от госграницы Республики Беларусь составляет 15-20 километров", — говорится в сообщении.

Министерство обороны подчеркнуло, что если учитывать "агрессивное поведение Украины" по отношению к Беларуси, по существу вокруг страны формируется "пояс недружественных государств".

"Нарушаются все международные договоренности по вопросам безопасности и транспарентности военной деятельности. Игнорируются положения Венского документа о мерах укрепления доверия. 

Мы предлагали польской стороне двустороннюю встречу специалистов для наблюдения за военной деятельностью. Но предложения, которые позволили бы снять напряженность, пока не нашли ожидаемой поддержки", - сетует белорусское Минобороны.

Официальный Минск "настораживает", что якобы происходит "неприкрытая милитаризация общественного сознания в соседних странах".
Источник: svaboda.org
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]