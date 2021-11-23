Министерство обороны Беларуси выступило с заявлением начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Виктора Гулевича, в котором предупредило о "готовности реагировать на усиление военной активности на внешнем контуре государственной границы Республики Беларусь".









Нынешнюю ситуацию в ведомстве назвали "сложной на фоне социально-политической обстановки», а миграционный кризис — якобы "созданный странами Запада".





"Фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы. Если месяц назад общее количество самолетовылетов за сутки составляло 2-3, то сейчас цифра увеличилась вдвое.





Но что еще более важно, мы отмечаем привлечение к выполнению задач боевой авиации третьих стран. Минимальное удаление маршрутов от госграницы Республики Беларусь составляет 15-20 километров", — говорится в сообщении.





Министерство обороны подчеркнуло, что если учитывать "агрессивное поведение Украины" по отношению к Беларуси, по существу вокруг страны формируется "пояс недружественных государств".





"Нарушаются все международные договоренности по вопросам безопасности и транспарентности военной деятельности. Игнорируются положения Венского документа о мерах укрепления доверия.





Мы предлагали польской стороне двустороннюю встречу специалистов для наблюдения за военной деятельностью. Но предложения, которые позволили бы снять напряженность, пока не нашли ожидаемой поддержки", - сетует белорусское Минобороны.





Официальный Минск "настораживает", что якобы происходит "неприкрытая милитаризация общественного сознания в соседних странах".