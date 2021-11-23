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Эстония предлагает привлечь к обновлению конституции Беларуси Венецианскую комиссию

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс высказалась за привлечение Венецианской комиссии к разработке обновленной конституции Беларуси.

"Поправки к белорусской конституции будут вынесены на референдум в конце февраля. Поправки к конституции, подлежащие утверждению, должны быть обнародованы, а беспристрастную Венецианскую комиссию (Консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году - ИФ) следует привлечь к консультациям", - заявила Лийметс в понедельник на прошедшей в Вене виртуальной конференции "На пути к процветающему и безопасному будущему в Беларуси".

По ее словам, "Народ Беларуси, как дома, так и за рубежом, должен иметь возможность высказать свое мнение о будущем своей страны, участвовать в честных публичных дебатах по демократическим процессам, таким как конституционные изменения, включая отмену смертной казни".

Лийметс также остановилась на возможностях Совета Европы оказать поддержку в проведении демократических реформ, установлении верховенства закона и соблюдению прав человека.

"Беларусь не является членом Совета Европы, но за эти годы Беларусь подписала и ратифицировала 12 договоров и протоколов Совета Европы. Планы действий, согласованные между Беларусью и Советом Европы, были разработаны, чтобы помочь приблизить белорусское законодательство к демократическим стандартам", - сказала на конференции министр.
Источник: interfax.by
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