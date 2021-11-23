



«В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии «Nur Otan», подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны», - написал Укибай.





Он отметил, что процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии.





Согласно уставу, председателя партии избирает ее съезд.





Айдос Укибай в своем комментарии сайту Tengrinews.kz сообщил, что это решение Назарбаева — логичное продолжение транзита власти.





"Нур Отан" - правящая партия, контролирующая мажилис и маслихаты страны, ее членами также является большинство чиновников в стране. Она была создана в 1999 году как партия "Отан", в 2006 году переименована.





Нурсултан Назарбаев возглавлял партию «Нур Отан» с момента ее создания.ъ





Назарбаев покинул пост президента Казахстана в марте 2019 года, но не ушел из власти - он возглавляет Совет безопасности, а до сегодняшнего дня и партию «Нур Отан».