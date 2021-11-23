Назарбаев передал лидерство в правящей партии "Нур Отан" президенту Казахстана
Нурсултан Назарбаев передал полномочия председателя партии «Нур Отан» президенту Касым-Жомарт Токаеву, сообщает во вторник пресс-секретарь первого президента Уйдос Укибай в Twitter.
«В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии «Nur Otan», подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны», - написал Укибай.
Он отметил, что процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии.
Согласно уставу, председателя партии избирает ее съезд.
Айдос Укибай в своем комментарии сайту Tengrinews.kz сообщил, что это решение Назарбаева — логичное продолжение транзита власти.
"Нур Отан" - правящая партия, контролирующая мажилис и маслихаты страны, ее членами также является большинство чиновников в стране. Она была создана в 1999 году как партия "Отан", в 2006 году переименована.
Нурсултан Назарбаев возглавлял партию «Нур Отан» с момента ее создания.ъ
Назарбаев покинул пост президента Казахстана в марте 2019 года, но не ушел из власти - он возглавляет Совет безопасности, а до сегодняшнего дня и партию «Нур Отан».
Источник: vlast.kz
15:17 23/11/2021
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