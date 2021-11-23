+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Российский пропагандист Соловьев обиделся на Эйсмонт

Его возмутило то, что американскому и британскому журналистам разрешили пообщаться с Лукашенко, а Киселев и Соловьев до сих пор «в списке».

Телеведущий с российского ТВ Владимир Соловьев раскритиковал пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт. Свое негодование ее действиями он высказал в ходе прямого эфира своего шоу «Соловьев Live».
 
Соловьев увидел на одном из сайтов материал, в котором Эйсмонт рассказала, что у нее на рабочем столе лежит много заявок от представителей прессы и телеканалов, которые бы хотели сделать интервью с Лукашенко. 

По словам Эйсмонт, к ней по этому поводу обращались и российские СМИ. К примеру, поступили запросы от Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева.
 
"То есть мы, с Дмитрием Константиновичем (Киселевым – Прим. ред.) через запятую. У гражданки Эйсмонт обожание журналиста CNN и BBC, а мы, федеральные СМИ, через запятую", – возмутился Соловьев.
 
Телеведущего возмутило то, что западным журналистам разрешили пообщаться с Лукашенко, а Киселев и Соловьев до сих пор «в списке». Он предположил, что в Минске просто «боятся дать интервью Соловьеву».
 
«Потому что не будет игры в поддавки. И будут жесткие вопросы. Может быть, честнее так сказать? Лукашенко не испугается. Эйсмонт испугается», – высказал мнение Соловьев.
 
Он добавил, что Лукашенко называл его своим другом, но они так никогда и не виделись. «Хорошее у него отношение к друзьям – даже не встречаться», – сказал Соловьев.
Источник: blizko.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]