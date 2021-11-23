Телеведущий с российского ТВ Владимир Соловьев раскритиковал пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт. Свое негодование ее действиями он высказал в ходе прямого эфира своего шоу «Соловьев Live».

Соловьев увидел на одном из сайтов материал, в котором Эйсмонт рассказала, что у нее на рабочем столе лежит много заявок от представителей прессы и телеканалов, которые бы хотели сделать интервью с Лукашенко.





По словам Эйсмонт, к ней по этому поводу обращались и российские СМИ. К примеру, поступили запросы от Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева.

"То есть мы, с Дмитрием Константиновичем (Киселевым – Прим. ред.) через запятую. У гражданки Эйсмонт обожание журналиста CNN и BBC, а мы, федеральные СМИ, через запятую", – возмутился Соловьев.

Телеведущего возмутило то, что западным журналистам разрешили пообщаться с Лукашенко, а Киселев и Соловьев до сих пор «в списке». Он предположил, что в Минске просто «боятся дать интервью Соловьеву».

«Потому что не будет игры в поддавки. И будут жесткие вопросы. Может быть, честнее так сказать? Лукашенко не испугается. Эйсмонт испугается», – высказал мнение Соловьев.

Он добавил, что Лукашенко называл его своим другом, но они так никогда и не виделись. «Хорошее у него отношение к друзьям – даже не встречаться», – сказал Соловьев.