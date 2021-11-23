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В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о Путине и Навальном

Александр Лукашенко сам решает, с кем вести диалог. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.


Ранее Лукашенко заявил в интервью BBC, что он приступит к диалогу с оппозицией, в частности, с ее лидером Светланой Тихановской, когда Владимир Путин с Алексеем Навальным «сядут за стол переговоров».

При этом Лукашенко подчеркнул, что Навальный для Путина не оппозиционер, а предатель интересов России.

– По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать, – предположил Песков.

Он добавил:

– В остальном президент Беларуси сам решает, с кем ему вести диалог и для чего… Здесь не может идти речи о каком-то давлении.
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