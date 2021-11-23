



Ранее Лукашенко заявил в интервью BBC, что он приступит к диалогу с оппозицией, в частности, с ее лидером Светланой Тихановской, когда Владимир Путин с Алексеем Навальным «сядут за стол переговоров».





При этом Лукашенко подчеркнул, что Навальный для Путина не оппозиционер, а предатель интересов России.





– По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать, – предположил Песков.





Он добавил:





– В остальном президент Беларуси сам решает, с кем ему вести диалог и для чего… Здесь не может идти речи о каком-то давлении.