Бывший директор Института социологии заподозрил фейк
В социальных сетях распространяются фотографии анкеты, которую прогосударственные социологи якобы предлагают заполнить белорусам. Однако эта анкета – либо фейк, либо составлена непрофессионалами, считает специлист.
Телеграм-каналы проводят «контрольный» опрос своей аудитории по анкете, якобы составленной EcooM и Институтом социологии НАН. В анкете звучат, среди прочего, вопросы по поводу Конституции, отношения к президенту и мигрантов.
Социолог, бывший глава Института социологии НАН Геннадий Коршунов считает данный соцопрос странным, а анкету – составленной непрофессионально.
«Я не знаю, какое отношение к анкете имеет администрация Института социологии НАН Беларуси (особенно в лице его директора), но готов биться об заклад, что специалисты Института отношения к анкете не имели. Потому что такую анкету социолог сделать просто не мог», - пишет эксперт в своем телеграм-канале.
Во-первых, в шапке анкеты указание на Институт социологии дается непринятым в академической среде образом.
Во-вторых, присутствуют ошибки в описании работы: "Анкета начинается с позиций о дате проведения интервью и времени его начала, а позиции для указания времени окончания интервью нет – ошибка. И эта ошибка уже методического плана, мало характерная для Института социологии НАН Беларуси".
Есть у эксперта претензии к формулировкам вопросов анкеты:
«В формулировках вопросов анкеты отсутствуют требования к ответам, в частности, сколько их может быть – один вариант или несколько. Это не просто ошибка, это откровенная лажа, которая говорит о том, что это либо черновик инструментария, или вопиющий непрофессионализм исполнителе . И в том, и в другом случае сложно поверить, что такая анкета вышла из рук сотрудников Института», - отметил Геннадий Коршунов.
В совей публикации он приводит аргументы почти по каждому вопросу анкеты в пользу того, что их составлял непрофессионал.
13:21 23/11/2021
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