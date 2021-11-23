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Интервью Александра Лукашенко ВВС: шуму много

Что в нем расслышали аналитики, их читатели, телезрители и будет ли прок после всего этого?

Интервью Александра Лукашенко ВВС: шуму много
Вокруг показа беседы было много кривотолков, полярных оценок. От радости за то, что “с нами беседуют” до “а вот зачем они к нему в очередь выстраиваются”. С угрозой говорили: “пусть только попробуют рубануть до пары цитат” и обещали, что разговор дадут в “для всех приемлемом варианте”. И вот – эфир на блюдечке. Как он пришелся? На чем концентрируют внимание? Что увидели-услышали за кадром? Какие цитаты разлетелись по СМИ?

Дмитрий Гурневич про общий фон с точки зрения искусства ведения беседы

Тым, хто мяркуе, што BBC сёння не тое, як было некалі, варта паглядзець інтэрвію Розэнберга з Лукашэнкам. Бліскучая і ўзорная праца. Суперпадрыхтоўка, імгненная рэакцыя на фэйкі, разуменне сітуацыі. І звярніце ўвагу, як спакойна працуе журналіст, як азёрная гладзь… сядзіць нібы будысцкі манах. Гэта нават не інтэрвію з Лукашэнкам, гэта майстар-клас для журналістаў, як працаваць, калі побач…  

Андрей Сыч о том, что тезис “краткость – сестра таланта” не для наших политических широт

Информационная усушка и утруска — это когда «Беларусь 1» показывает интервью Александра Лукашенко сотруднику BBC продолжительностью более 41 минуты, при этом тот же разговор на русской службе BBC вышел на 23 минуты. Внимание вопрос знатокам: какой хронометраж покажут в Британии? Очевидно, на 5-10 минут с «правильно» отрезанными ответами. 

Ну вот невкусно им слышать ответы президента Беларуси, не укладываются они в формируемую для западного зри ��ля картинку.

Епрамова о цифрах и оценках, когда очевидное одному никак не стыкуется с ощущениями другого собеседника

Лукашенко снова рассказал, сколько за него проголосовало на выборах, а также оценил свой нынешний рейтинг.

 Корреспондент ВВС поинтересовался, почему столько людей вышли на улицы вечером 9 августа и заявили, что у них украли голоса, если, как утверждается, за Лукашенко голосовало 80%.

 «Это у вас несостыковка в голове, у вас и ваших патронов. Вы назвали цифру 80%. Это не я цифру назвал, а законная ЦИК. Это факт, законный факт. Вы говорите, «толпы вышли» и прочее. Стив, 25 лет толпами ходят по Минску после выборов ваши сторонники в Беларуси. В 1990-х годах они даже машины переворачивали гаишные. Приходили с фашистскими знаменами. И каждые выборы. В 2010 году они разбили палаточный город в центре Минска. Это было постоянно», — ответил Лукашенко. 

Он также в очередной раз обвинил Коллективный Запад в спонсировании протестов: «Только в этом году это было более подготовлено с вашей стороны вами: фондами немецкими, английскими, американскими фондами», — заявил Лукашенко.

Отдельно он подчеркнул, что сейчас его рейтинг растёт: «Люди все больше и больше прозревают. И сегодня их уже не 80%. Сегодня их 87%, а может, и 90%».

Также Лукашенко заявил, что на пике протестов на улицах «было 46 тысяч 700 или 600 человек здесь, в Минске. Ко Дворцу независимости их пришло около 20 тысяч, когда я тут с автоматом бегал». Журналист Стивен Розенберг отметил, что сам находился в Минске в августе прошлого года и видел, что на улицы выходило больше, чем 40-50 тыс. людей. Лукашенко в ответ заявил, что «он всех посчитал» и готов подарить карту, «которую показывал нашим предателям в СИЗО» [встреча в октябре2020 года в СИЗО КГБ с Бабарико, Тихановским и другими политзаключенными]. «Там их [протестующих] было на пике 46 тысяч», — убеждён Лукашенко.

Герой интервью очень жестко о том, что да как и почему с откуда

Стив Розенберг кратко пересказал некоторые ключевые, на его взгляд, моменты беседы

ЕС, НАТО и США обвинили белорусского лидера в заманивании мигрантов к границе ложными обещаниями легкого въезда в ЕС для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Вот что ответил Александр Лукашенко на вопрос, так ли это.

…Наши помогают им перебраться на польскую территорию, да? Слушайте, вполне возможно. Вот я вполне это допускаю. Возможно, кто-то и помог, и я даже не буду разбираться. Я и сказал, я не буду их задерживать на границе, держать их на границе. Повторяю: и впредь не буду их держать на границе, если они будут идти через Беларусь. Потому что они идут не ко мне, а к вам. Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите — не надо. Мы без вас будем решать эту проблему. Так, как получится. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь»

Я задал Александру Лукашенко вопрос об избиениях мирных демонстрантов, а также хотел продемонстрировать ему видео, на котором показаны люди, выходящие из печально известного изолятора на Окрестина в Минске с травмами, полученными в результате пыток.

«Не надо, не надо. Я это признаю, признаю», — ответил Лукашенко. «И в Окрестина получали там. — продолжил он. — И избитую милицию… вы только бойцов из Окрестина — вы не показывали, что они были избиты».

Я задал ему вопрос о том, как он уничтожал гражданское общество, в том числе закрыл 270 НКО с июля.

… «Отвечаю на твой вопрос, не трудись. Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки, НКО, НПО и прочие, которые вы финансировали»

Петр Кузнецов об игре Минска с востоком и западом одновременно

Заметка на полях: в интервью таки не обошлось без отповеди Путину. Вроде как начало было нейтральное: ничего президент России не советовал. Но в конце — пусть он с Навальным заговорит, тогда мы — со Светланой. То есть… намёк все же услышал был.

Тут как раз ещё французы открыто заявили, что Путин обещал Макрону надавить на Минск для решения мигрантского кризиса. О том, что не звонила бы Лукашенко и Меркель, если бы предварительно не договорилась о чем-то с хозяином Кремля, я уже писал.

И картина получается достаточно очевидной, насколько это возможно исходя из имеющихся скудных обрывков информации.

Россия с Западом, представленным Германией и Францией (занятно так второй, после Меркель, звонок Макрона выглядит — типа как «второй свидетель») договорилась, что содействует в решении приграничных проблем, одновременно намекая Минску о диалоге с оппозицией.

Совершенно понятно, что Кремль не делает подобных жестов просто так. С большой долей вероятности конфигурация договорённостей выглядит примерно так: мы помогаем успокоить это все на границе, вы — не мешаете нашему сценарию с референдумом, итогом которого может стать контролируемый транзит и расширение правовых рамок для… ну, для того, чтобы во внутренней белорусской политике могли появиться разные центры принятия решений и влияния — назовём это так.

В определённом смысле, это и есть «наводить порядок на границе будут все», о чем писал ранее, а так же то, о чем тоже писал — те или иные, раньше или позже, в том или ином формате, договорённости между РФ и Западом по будущему белорусского режима неизбежны.

Битва за пространство для маневра проиграна. Теперь вопрос референдума, его содержания и проведения, позиции и последовательности Москвы выходят на первый план.

Зрители о поразивших их вопросах и ответах

— Трамп вам сказал уйти из Европейского союза, вы и ушли!

— А где доказательства?

— А мне понравился ответ о том, как Меркель к Лукашенко обращалась:

«А чего это вас волнует? Господин Президент в Беларуси – он же господин Лукашенко. Послушайте, мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о Президенте Беларуси

 

… Как вы будете с Байденом общаться: он для вас легитимен или нет? С моей точки зрения – нелегитимен

 

Журналист – красава: такое про нашу Машу заставил нести!

 

В общем, интересного и разночтивного много. Все не перескажешь. Смотрите сами. Или слушайте либо читайте. Ну и готовьтесь к продолжению: все акценты руководитель страны скоро расставит в интервью двум ведущим телеканалам России. Будет интересно? Посмотрим. Но – обещают!
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