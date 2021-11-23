Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с предпринимателями не смог найти бумаги с речью для выступления и решил рассказать о посещении парка развлечений "Мир свинки Пеппы".

"Мне там понравилось. Там безопасные улицы, тишина. Спокойствие и дисциплина в школах, хорошая инфраструктура", - отметил он.

Пользователи сети критически отнеслись к находчивости премьера.

"Вы уверены, что это заявление государственного деятеля? Похоже, на беспорядочную речь ростовщика", - пише пользователь Under our Jurisdiction.





Также в сети шутят, что парк "Мир свинки Пеппы" - лучшее, что создала Великобритания за последнее время.