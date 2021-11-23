Находчивый: Джонсон не нашел речь для выступления и рассказал о "Мире свинки Пеппы"
Британский премьер во время выступления запутался в документах с речью и решил заполнить паузу рассказом.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с предпринимателями не смог найти бумаги с речью для выступления и решил рассказать о посещении парка развлечений "Мир свинки Пеппы".
"Мне там понравилось. Там безопасные улицы, тишина. Спокойствие и дисциплина в школах, хорошая инфраструктура", - отметил он.
Пользователи сети критически отнеслись к находчивости премьера.
"Вы уверены, что это заявление государственного деятеля? Похоже, на беспорядочную речь ростовщика", - пише пользователь Under our Jurisdiction.
Также в сети шутят, что парк "Мир свинки Пеппы" - лучшее, что создала Великобритания за последнее время.
Источник: korrespondent.net
12:41 23/11/2021
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