Своё мнение он высказал в эфире программы Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».





«Постоянно сравнивать Путина и Лукашенко бессмысленно. Вспомните, в 1994 году, когда Лукашенко возглавил Беларусь, Путин носил чемоданчик за Собчаком. Лукашенко находится в более тяжёлой весовой категории, чем Путин, просто площадка у него меньше. Беларусь ведь маленькая, там всего шесть областей. Лукашенко согласился на союзное государство с тем, чтобы самому стать преемником Ельцина. А тогда всё шло к этому. Путин же в 2000 году «выстрелил» только благодаря новому уровню политтехнологий и росту цен на нефть», - считает гость программы.





А в Беларуси, отмечает он, нефти нет, и условия там совершенно другие.





«Лукашенко всегда шёл к своей цели, не останавливаясь ни перед чем. Поэтому нет смысла говорить, например, что он стал правой рукой Путина – каждый из них сам по себе. И то, что происходит сейчас, нельзя назвать их совместной игрой», - говорит Всеволод Непогодин.