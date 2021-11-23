Так, по словам источника, новый пакет военной помощи Киеву может включать в себя противотанковые комплексы "Джавелин" и минометы. США также рассматривают возможность отправки переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" и российских вертолетов Ми-17, которые изначально предназначались для афганской армии.





В Белом доме эту информацию комментировать отказались.





По данным телеканала CNN, в администрации опасаются, что такой шаг Вашингтона может рассматриваться Москвой как серьёзная эскалация ситуации.





Ранее ряд американских СМИ сообщали, что разведка США считает вероятным вторжение России в Украину. Москва может начать наступление с белорусской территории и из аннексированного Крыма, утверждают источники агентства Bloomberg.





Предполагается, что во вторжении будут участвовать 100 групп численностью сто тысяч человек. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.





В Кремле называют сообщения о готовящемся вторжении вбросами и не исключают, что это "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов". В российской Службе внешней разведки сравнили текущее положение дел вокруг Украины с ситуацией в Грузии в преддверии событий 2008 года.