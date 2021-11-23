При этом он отметил, что переговоры по польско-белорусским отношениям ведомство будет вести только с белорусской оппозицией.





По словам Рау, с нынешними властями Беларуси могут обсуждаться только «технические» вопросы.





«По техническим вопросам мы открыты к переговорам с актуальными белорусскими властями, но только на техническом уровне», – заявил министр.