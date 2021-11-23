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МИД Польши заявил о готовности обсудить миграционный кризис с Россией

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава готова обсуждать с Москвой миграционный кризис на польско-белорусской границе. Об этом он сообщил в эфире Польского радио.

При этом он отметил, что переговоры по польско-белорусским отношениям ведомство будет вести только с белорусской оппозицией.

По словам Рау, с нынешними властями Беларуси могут обсуждаться только «технические» вопросы. 

«По техническим вопросам мы открыты к переговорам с актуальными белорусскими властями, но только на техническом уровне», – заявил министр.
MK.ru
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