МИД Польши заявил о готовности обсудить миграционный кризис с Россией
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава готова обсуждать с Москвой миграционный кризис на польско-белорусской границе. Об этом он сообщил в эфире Польского радио.
При этом он отметил, что переговоры по польско-белорусским отношениям ведомство будет вести только с белорусской оппозицией.
По словам Рау, с нынешними властями Беларуси могут обсуждаться только «технические» вопросы.
«По техническим вопросам мы открыты к переговорам с актуальными белорусскими властями, но только на техническом уровне», – заявил министр.
11:05 23/11/2021
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