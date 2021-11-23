"В нормальных странах за пытки и нечеловеческое обращение заключенного выпустили бы на свободу, во всяком случае, предоставили бы возможность выздоровления не в условиях заключения, а в гражданской клинике", - сказал адвокат журналистам в понедельник.





Он считает, что Саакашвили является политическим заключенным.





"Третий президент Грузии является политическим заключенным и у нас есть прямые подтверждения этому, высказывания действующего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, публично заявившего, что задержание Саакашвили и предъявление ему обвинений произошли из-за продолжения участия в грузинской политике", - сказал Садзаглишвили.





Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку.





8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.





В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.







