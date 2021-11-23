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Адвокат: Саакашвили подвергся пыткам в заключении

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в заключении, подвергся пыткам и нечеловеческому обращению, заявил его адвокат Димитри Садзаглишвили.

"В нормальных странах за пытки и нечеловеческое обращение заключенного выпустили бы на свободу, во всяком случае, предоставили бы возможность выздоровления не в условиях заключения, а в гражданской клинике", - сказал адвокат журналистам в понедельник.

Он считает, что Саакашвили является политическим заключенным.

"Третий президент Грузии является политическим заключенным и у нас есть прямые подтверждения этому, высказывания действующего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, публично заявившего, что задержание Саакашвили и предъявление ему обвинений произошли из-за продолжения участия в грузинской политике", - сказал Садзаглишвили.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 

8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
Источник: interfax.by
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