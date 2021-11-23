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Сенатор США: Правительство России ведет опасную игру

Председатель комитета Сената по разведке выступил с заявлением о ситуации на российско-украинской границе

На фоне сообщений о том, что Россия сосредоточила вдоль границы с Украиной от 90 до 100 тысяч военнослужащих, сенатор Марк Уорнер, возглавляющий в верхней палате Конгресса США Комитет по разведке, обнародовал заявление, в котором говорится:

«Агрессивная риторика и действия Владимира Путина представляют собой угрозу миру и стабильности в Европе и во всем мире. От продолжающейся оккупации Россией востока Украины и Крыма до использования Россией поставок газа в Европу, ее продолжающейся злонамеренной кампании дезинформации, неправдивой информации и киберпреступности, ее поддержки диктатуры Беларуси, подавления инакомыслия внутри страны и ее последнего наращивания вооруженных сил вокруг Украины, правительство России ведет опасную игру».

По его словам, администрация Байдена должна работать с союзниками, «чтобы продемонстрировать г-ну Путину, что дальнейшие действия по дестабилизации безопасности Европы приведут к разрушительным последствиям для экономики России и ее дальнейшей изоляции от цивилизованного мира».

В свою очередь генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, пообщался по телефону с главнокомандующим ВСУ генерал-лейтенантом Валерием Залужным.

Стороны «обсудили перспективы и положение ситуации в области безопасности в Восточной Европе», говорится в распространенном заявлении.

Это второй разговор за последние четыре дня. Предыдущий разговор состоялся 19 ноября. Тогда стороны обсудили «активность России в Восточной Европе, включая вызывающую озабоченность российскую деятельность в регионе».
Источник: golosameriki.com
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