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ЕК: подготовка нового пакета санкций ЕС против Беларуси может занять несколько недель

Страны ЕС проводят обсуждение очередного, пятого по счету, санкционного списка против Беларуси, эта работа может занять недели, заявил в понедельник член Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели.



"В том, что касается пятого пакета санкций, то страны ЕС обсуждают его. Надеемся, что они завершат работу быстро, и в течение нескольких недель, а может - и быстрее, у нас будет санкционный список", - заявил он журналистам в Вене.
 
Вархели не стал уточнять, пишет Interfax.by какие именно белорусские компании могут попасть в список.
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