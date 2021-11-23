







"В том, что касается пятого пакета санкций, то страны ЕС обсуждают его. Надеемся, что они завершат работу быстро, и в течение нескольких недель, а может - и быстрее, у нас будет санкционный список", - заявил он журналистам в Вене.

Вархели не стал уточнять, пишет Interfax.by какие именно белорусские компании могут попасть в список.











