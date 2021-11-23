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Европа все еще обещает белорусам миллион доз вакцины

Евросоюз подтверждает готовность поставить Беларуси 1 млн. бесплатных вакцин, к данной инициативе подключилась Всемирная организация здравоохранения.

 


Об этом сообщил еврокомиссар Оливер Варгелий перед началом Венской конференции по Беларуси.

«Еврокомиссар Оливер Варгелий поприветствовал Светлану Тихановскую перед началом конференции и дал апдейт по завозу бесплатных вакцин в Беларусь: в дело вошел ВОЗ, нужно дособирать миллион вакцин и Европа уже близка к этому. Он еще раз подчеркнул, что вакцины – это не вопрос политики, а вопрос жизней белорусов», - говорится в сообщении.

Позже, пишет АФН, в своем выступлении на конференции Варгелий вновь упомянул вакцину, а также напомнил о плане помощи ЕС демократической Беларуси на 3 млрд. евро для стабилизации экономики.
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