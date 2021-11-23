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Белорусская оппозиция получит право голоса на саммите «Восточного партнерства» в декабре

«Восточное партнерство» – это проект ЕС, призванный сблизить такие страны, как Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия и другие с Европейским союзом.

Фото: pixabay.com 


Евросоюз предоставит право голоса белорусской оппозиции на саммите «Восточного партнерства». Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет Blizko.by. Стенограмма его выступления опубликована на сайте МИД Германии.
 
«ЕС даст белорусскому гражданскому сообществу право голоса на саммите «Восточного партнерства» в декабре, организовав дополнительное мероприятие», – сказал Маас, выступая на Венской конференции, посвященной Беларуси.
 
Добавим, что «Восточное партнерство» – это проект ЕС, призванный сблизить такие страны, как Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина с Европейским союзом. 
 
При этом Беларусь летом приостановила свое участие в «Восточном партнерстве».
 


 
Источник: Илона Полякова
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