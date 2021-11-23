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Беларусь предъявит счёт международным организациям за содержание мигрантов

Беларусь намерена предъявить счет международным организациями за содержание мигрантов на границе Беларуси со странами ЕС, заявил в эфире белорусского телевидения глава Гродненского облисполкома Владимир Караник.


Свою мысль он обосновал следующим образом: мигранты стремятся в ЕС, Беларусь лишь "подставила плечо".

"Но те, кто способствовал возникновению этой ситуации, должны сейчас садиться за стол переговоров и решать, каким образом компенсировать расходы государства, но самое главное — каким образом помочь этим несчастным людям выйти из трудной жизненной ситуации", — заявил Караник.

Мигранты — это проблема международного сообщества, считает глава Гродненской области, поэтому взять финансовую ответственность за мигрантов и компенсировать Беларуси расходы должны "международные общественные организации, политические партии".

Когда ситуация была острой, когда "люди замерзают и голодают, то не до подсчетов", но сейчас такой напряженности нет. 

"Естественно, все будет посчитано и предъявлено", — сказал он. Караник убежден, что находящиеся в Беларуси мигранты имеют право "подать прошение о предоставлении статуса беженца в ЕС". А то, что из Беларуси реализовать это право проблематично — это вопрос "западных партнеров".

"И расходы, связанные с тем, что наши западные партнеры не совсем понимают, каким образом наладить механизм реализации этих прав, эти расходы республики должны быть компенсированы", — заявил он.

Ранее представитель Академии управления при президенте рассказывала, ч � сутки пребывания мигрантов в логистическом центре возле пункта пропуска "Брузги" обходятся примерно в 20 тысяч евро.
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