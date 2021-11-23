Чон Ду Хван





По информации агенства, экс-глава Республики Корея скончался в своем доме в западном Сеуле после продолжительной борьбы с хроническими заболеваниями. Отмечается, пишет Лента.Ру, что последним желанием Чон Ду Хвана было, чтобы его похоронили «на возвышенности с видом на территорию Северной Кореи».





Чон Ду Хван пришел к власти в стране в 1979 году в результате военного переворота. Он был главой Южной Кореи до 1988 года. В 1996 году он и другой бывший корейский президент Ро Дэ У были осуждены по обвинениям в коррупции и за их роль в подавлении восстания 1980 года.





Ро Дэ У, который находился у власти с 1988 по 1993 годы и установил дипломатические отношения с СССР, скончался в возрасте 88 лет в октябре. Политик умер после того, как был госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Подробности его болезни не сообщались.



