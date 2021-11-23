+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Ушел из жизни экс-президент Южной Кореи

Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Чон Ду Хван

По информации агенства, экс-глава Республики Корея скончался в своем доме в западном Сеуле после продолжительной борьбы с хроническими заболеваниями. Отмечается, пишет Лента.Ру, что последним желанием Чон Ду Хвана было, чтобы его похоронили «на возвышенности с видом на территорию Северной Кореи».

Чон Ду Хван пришел к власти в стране в 1979 году в результате военного переворота. Он был главой Южной Кореи до 1988 года. В 1996 году он и другой бывший корейский президент Ро Дэ У были осуждены по обвинениям в коррупции и за их роль в подавлении восстания 1980 года.

Ро Дэ У, который находился у власти с 1988 по 1993 годы и установил дипломатические отношения с СССР, скончался в возрасте 88 лет в октябре. Политик умер после того, как был госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Подробности его болезни не сообщались.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]